أليغري: بوغبا لاعب استثنائي خسرته كرة القدم بسبب المنشطات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، ماسيميليانو أليغري، عقب تأكيد النتيجة الإيجابية لاختبار المنشطات للعينة الثانية للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، أن كرة القدم خسرت لاعبًا استثنائيًا ومختلفًا عن الآخرين.

أليغري حزين من أجل بوغبا

وشدد أليغري بعد فوز فريقه في مباراة «الديربي» على تورينو 2-0، ضمن منافسات المرحلة الثامنة، على أن هذا الأمر يحزنه ويزعجه كثيرًا على المستوى الإنساني، لأنه قريب من بوغبا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويواجه بوغبا (30 عامًا) بطل مونديال روسيا 2018 الذي ثبت وجود مستويات مرتفعة من هرمون تستسوستيرون بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها، خطر التعرض للإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تُخفّض إلى النصف بحال إثبات عدم تناوله المادة المحظورة عن عمد.

ولتفسير وجود مادة التستسوستيرون في عيناته، يستشهد بوغبا باستخدام مكمل غذائي وصفه له طبيب أميركي.

أضاف أليغري: «دعونا ننتظر العقوبة. هذا يحزننا جميعًا، نأمل الأفضل له، لأنه على المستوى النفسي لا يمكن أن يكون الأمر سهلًا بالنسبة له».

- العينة الثانية تثبت تناول بوغبا المنشطات

- إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

ومنذ الإعلان عن اختبار المنشطات الإيجابي الخاص باللاعب الدولي الفرنسي يوم 11 سبتمبر الماضي، جرى إيقاف بوغبا الذي لم يعد يحق له الدخول إلى مقر تمارين فريقه يوفنتوس.

وعاد بوغبا إلى مدينة تورينو في يوليو 2022 بعد ستة مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل صفقة قيمتها ثمانية ملايين يورو سنويًا، ما جعله صاحب أعلى راتب في فريق «السيدة العجوز».

وتوقف النادي الإيطالي عن دفع هذا الراتب له المنصوص عليه في عقده الذي ينتهي في العام 2026، على أن يدفع له الآن الحد الأدنى من الراتب المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية للاعبين المحترفين الإيطاليين وهو 42500 يورو سنويًا.