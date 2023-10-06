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العينة الثانية تثبت تناول بوغبا المنشطات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 03:31 مساء
العينة الثانية تثبت تناول بوغبا المنشطات
بوغبا خلال إحدى مباريات يوفنتوس (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد فحص العينة الثانية التي طلب الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، فتحها وتحليلها، وجود مادة الـ«تستوستيرون» بها، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة «فرانس برس» اليوم الجمعة، ليؤكد بذلك معلومات نشرتها الصحف الإيطالية.

عقوبة مغلظة تنتظر بوغبا بسبب المنشطات
وسيواجه المتوّج بلقب مونديال 2018 (30 عاماً)، الموقوف عن اللعب احتياطياً منذ الحادي عشر من سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف أربع سنوات. غير أنه قد تُخفض العقوبة إلى النصف في حال إثبات عدم تناوله المادة المحظورة عن عمد.

-إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
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وخضع بوغبا إلى اختبارات المنشطات بعد مباراة فريقه يوفنتوس ومضيفه أودينيزي، وهي مباراة لم يشارك فيها اللاعب الفرنسي. وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، فإن اختبار الدم الذي خضع له بوغبا أظهر مستويات مرتفعة من هرمون الـ«تستوستيرون» المحظور.

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