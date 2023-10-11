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جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 08:38 مساء
جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ غزة
جماهير سلتيك ترفع لافتات الدعم للشعب الفلسطيني في المدرجات خلال مباراة الفريق أمام كليمارنوك بالدوري الأسكتلندي(صحيفة ديلي ريكورد الأسكتلندية)
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أصدر مجلس جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي بيانا انتقد فيه بشدة إدارة النادي بسبب اتخاذها قرارا بمعاقبة الجماهير التي رفعت لافتات تأييد للشعب الفلسطيني خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام كليمارنوك بالدوري الإسكتلندي.

جماهير سلتيك تتهم الإدارة بالنفاق
وطالب مجلس جماهير نادي سلتيك، المعروف باسم «الجسر الأخضر»، الجماهير برفع لافتات التأييد للفلسطينيين وعلم فلسطين خلال مباراة الفريق ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 25 أكتوبر، داعيا الجمهور إلى التبرع لصندوق طوارئ غزة، وأن يظهروا للعالم أن نادي سلتيك يقف مع المظلوم وليس الظالم، وفقا للبيان الذي نشرته جريدة «ديلي ريكورد» الإسكتلندية.

وشدد البيان على أن الجمهور لديه الحق في التعبير عن وجهة نظره السياسية في المدرجات، تماما كما يفعل المواطنون العاديون في أي مكان آخر بالمجتمع، حيث تظل كرة القدم واحدة من المجالات القليلة في الحياة العامة التي يتمتع فيها أفراد الطبقة العاملة بفاعلية سياسية حقيقية، متهما مجلس إدارة النادي بأنه يزدري مراراً وتكراراً تاريخ وتقاليد نادي سلتيك لكرة القدم.

كما اتهم مجلس جماهير سلتيك مجلس إدارة النادي بالنفاق، نظرا لاختلاف موقفه في التعامل مع القضية الفلسطينية عنه مع الحالة الأوكرانية، حيث كان التعبير عن المواقف السياسية ورفع الشعارات السياسية موضع ترحيب في ملعب «سلتيك بارك» في حالة أوكرانيا، لكن مع فلسطين جرت إدانة التعبير عن تأييد الفلسطينيين.

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وقال بيان مجلس جماهير سلتيك أن دعم الشعب الفلسطيني سيظل ثابتاً كما كان دائماً، مشيرا إلى أنه سبق تقديم الدعم للعديد من المشاريع الفلسطينية عبر التاريخ. كما جرى تطوير علاقة وثيقة مع مخيمات اللاجئين على مدى أكثر من عقد من الزمن، بلغت ذروتها في تشكيل أكاديمية سلتيك في بيت لحم بفلسطين.

ووصف البيان ما يجرى بحق الشعب الفلسطيني بأنه جريمة حرب، وأنه من الضروري أن يعرف العالم أن نادي سلتيك يقف مع المظلوم وليس الظالم. كما ينبغي تطبيق الدروس المستفادة من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لتفكيك نظام الفصل العنصري في إسرائيل.

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