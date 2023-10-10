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5 منتخبات عربية تستهدف النسخة الـ34 للأمم الأفريقية في أبيدجان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 05:45 مساء
5 منتخبات عربية تستهدف النسخة الـ34 للأمم الأفريقية في أبيدجان
أعلام مصر وتونس والجزائر في المدرجات. (أرشيفية : الإنترنت)
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ينتظر محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء بصفة عامة، وجماهير كرة القدم العربية على وجه الخصوص، قرعة النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستجرى الخميس المقبل في مدينة أبيدجان الإيفوارية.

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وترفع منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا لواء الكرة العربية في البطولة القارية التي ستستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024. ويطمح الخماسي العربي المشارك في النسخة المقبلة من أمم أفريقيا لإعادة الكرة العربية إلى منصة التتويج في المسابقة مجددا، بعدما سبق للعرب الفوز بـ12 لقبا خلال النسخ الـ33 الماضية في البطولة التي انطلقت نسختها الأولى العام 1957، حسب وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه).

المنتخب المصري يستعد للقب الغائب منذ 2010
ويتطلع المنتخب المصري، البطل التاريخي للمسابقة، بعدما توج بها 7 مرات، لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 2010، بعدما كان قريبا من تحقيق لقبه الثامن في نسختي 2017 و2021 لولا خسارته في المباراة النهائية أمام منتخبي الكاميرون والسنغال على الترتيب.

ويستعد منتخب مصر، الذي حمل كأس الأمم الأفريقية أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، للوجود في البطولة للمرة الـ26 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات مشاركة في المسابقة.

حلم جزائري.. وطموح مغربي مع وليد الركراكي
ويحلم منتخب الجزائر، الفائز باللقب القاري المرموق عامي 1990 و2019، بالحصول على البطولة للمرة الثالثة في تاريخه تحت قيادة مديره الفني المحلي جمال بلماضي. في المقابل، يبحث منتخب المغرب، الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الـ19، عن تحقيق لقبه الثاني، بعدما أحرز اللقب مرة وحيدة العام 1976 على الأراضي الإثيوبية.

ويطمع الجيل الحالي لـ«أسود الأطلس» في تحقيق إنجاز جديد تحت قيادة مديره الفني المحلي وليد الركراكي، وذلك بعد مشاركته الأسطورية في نهائيات كأس العالم بقطر العام الماضي، التي شهدت تأهله للدور قبل النهائي في المسابقة، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي بالمونديال.

ظهور تونسي للمرة الـ21.. ومشاركة ثالثة لموريتانيا
كما ظهر منتخب تونس «نسور قرطاج»، الذي يشارك بأمم أفريقيا للمرة الـ21، بشكل رائع للغاية خلال مونديال قطر 2022، على الرغم من خروجه المبكر من الدور الأول. بينما يواصل منتخب موريتانيا ظهوره بكأس الأمم الأفريقية للنسخة الثالثة على التوالي، مستهدفا خلال رحلته لكوت ديفوار اجتياز مرحلة المجموعات في البطولة للمرة الأولى.

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