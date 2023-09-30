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كليرمون يفرض التعادل السلبي على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 09:47 مساء
كليرمون يفرض التعادل السلبي على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
مبابي لاعب باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقه أمام كليرمون السبت 30 سبتمبر 2023 (حساب رابطة الدوري الفرنسي على فيسبوك)
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سقط باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في فخ تعادل سلبي مخيب أمام مضيفه كليرمون فيران، اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

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بهذا التعادل أهدر باريس سان جيرمان فرصة انتزاع الصدارة ولو موقتًا قبل رحلته إلى إنجلترا لمواجهة مضيفه نيوكاسل الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان سان جيرمان مرشحًا فوق العادة لكسب النقاط الثلاث، خاصة عقب فوزه الكبير على غريمه التقليدي وضيفه مرسيليا برباعية نظيفة في الجولة الماضية وقبله على بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا، لكن مهاجميه وخاصة نجمه العائد من الإصابة كيليان مبابي تناوبوا على إهدار الفرص.

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كما تألق حارس مرمى كليرمون فيران السنغالي موري دياو في الذود عن مرماه وحرم عثمان ديمبيلي من باكورة أهدافه مع النادي الباريسي منذ انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف قادمًا من برشلونة الإسباني بتصديه لتسديدته القوية بيسراه في الدقيقة 19، كما تصدى دياو لانفراد للبديل الدولي البرتغالي غونسالو راموش في الدقيقة 82.

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