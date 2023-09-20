مبابي يعادل رقما مهما لتيري هنري في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حمل الهدف الذي سجله نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي في المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أهمية خاصة للنجم الفرنسي.

مبابي يدخل التاريخ

ودخل مبابي بهذا الهدف تاريخ اللاعبين الفرنسيين في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح ثاني هداف فرنسي لفريق واحد في المسابقة القارية برصيد 35 هدفا بقميص نادي باريس سان جيرمان فقط، ليتساوى مبابي مع مواطنه تيري هنري الذي سجل عدد الأهداف نفسه بقميص نادي آرسنال الإنجليزي.

ويتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين مع فريق واحد النجم كريم بنزيما برصيد 78 هدفا بقميص ريال مدريد فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يجعل لحاق أي لاعب به أمرا صعبا على المدى المنظور.

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وسجل مبابي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في مرمى دورتموند من علامة الجزاء في الدقيقة 49، بينما سجل أشرف حكيمي الهدف الثاني للنادي الفرنسي في الدقيقة 58.