العقوبات تطارد رباعي باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم راندال كولو مواني، المنضم حديثاً لصفوف نادي باريس سان جيرمان، وثلاثة لاعبين آخرين من الفريق نفسه للمثول أمام لجنة تأديبية، بسبب الاشتباه في قيامهم بتوجيه إهانات بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي.

عقوبة الإيقاف تنتظر لاعبي باريس سان جيرمان

ويواجه كل من كولو مواني وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي ولايفن كورزوا اتهامات بتوجيه هتافات مهينة لفريق مارسيليا أثناء الاحتفال بفوز باريس سان جيرمان الكبير 4 - صفر في المباراة التي جمعتهما بالدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وستعقد جلسة الاستماع في الخامس من شهر أكتوبر المقبل، كما سيجرى استدعاء مندوب عن النادي بسبب الاشتباه في قيام الجماهير بالهتاف ضد المثليين، وتوجيه إهانات لنادي مارسيليا.

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وذكرت الصحف الفرنسية الصادرة، اليوم الخميس، أن اللاعبين الأربعة من الممكن أن يوجهوا عقوبة الإيقاف لأربع مباريات.

وأدانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا هذه الحوادث، وقالت إن الهتافات أفسدت الأمسية في الاستاد وظغت على فوز باريس سان جيرمان.