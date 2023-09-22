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صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 04:39 مساء
صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان
الصورة الرئيسية للموقع الرسمي للنادي (باريس سان جيرمان)
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كشفت جريدة «ديفينسا سنترال» الإسبانية، اليوم الجمعة، أن العلاقة بين النجم كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي عادت لتتوتر من جديد، بعدما أقدم النادي الفرنسي على تصرف غير متوقع.

باريس سان جيرمان يتجاهل مبابي
وقالت الجريدة الإسبانية إنه على الرغم من عودة مبابي للمشاركة في المباريات، فإن باريس سان جيرمان يتعمد تجاهله، وعدم منحه التقدير الذي يستحقه.

وأضافت «ديفينسا سنترال»: «عاد مبابي إلى الصفحة الأولى للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان، إلا أنه يحتل المركز الثاني خلف لاعبين مثل ماركينيوس وديمبيلي ولوكاس هيرنانديز وكانغ إن لي»، في إشارة إلى أنه «لم يعد النجم الأول للفريق».

وأشارت إلى أن مبابي سبق أن اختفى من الموقع الإلكتروني للفريق بعد عدم سفره مع بقية المجموعة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد في اليابان، قبل أن يجرى حل المشكلة مع انطلاق الموسم.

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وأوضحت: «لم يقرر مبابي أي شيء بعد بشأن مستقبله. وفي باريس سان جيرمان، لا يزال مسؤولو النادي يرون أن بإمكانهم تجديد عقد اللاعب الذي يضع تركيزه على تقديم موسم جيد مع النادي الباريسي، ثم سيقرر في الأشهر الأخيرة من المسابقة ما سيفعله بمستقبله».

واختتمت «ديفينسا سنترال» تقريرها بتأكيد أن مبابي أبلغ بالفعل إدارة باريس سان جيرمان في مناسبتين أن نيته هي عدم تجديد العام الإضافي الذي حدده عقده، مما يشير إلى أن اللاعب سيكون في ذهنه إجراء تغيير في المشهد، وسيكون مسؤولا عن تحديد مستقبله.

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