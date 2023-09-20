إنريكي: مبابي أفضل لاعب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

وصف مدرب فريق باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، النجم الفرنسي كيليان مبابي بأنه أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.

مبابي لاعب فريد

وقال إنريكي: «بالنسبة لي، فإن كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم دون أدنى شك، فهو لاعب فريد من نوعه داخل وخارج الملعب، ويقوم بأدوار متعددة من أجل الفريق»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف: «بخلاف مهاراته الفنية، فإن أكثر ما أدهشني في مبابي إنسانيته. دائماً مبتسم. إنه لمن دواعي سروري وجوده في الفريق، ومن الملهم أن يكون لدى باريس قائد بهذه المهارة. لاعب يتمتع بعقلية مميزة».

وقد فاز باريس سان جيرمان على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وسجل مبابي هدف باريس الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 49، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق أشرف حكيمي.

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ودخل مبابي في صراع مرير مع إدارة نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، على خلفية رفض اللاعب تمديد عقده مع النادي لعام إضافي، وذلك سعيا منه إلى الرحيل مجانا الصيف المقبل إلى ريال مدريد الإسباني.

واستبعد باريس سان جيرمان مبابي من رحلته إلى قارة آسيا. كما استبعده من التدريبات الجماعية للفريق، إلا أن الأمور هدأت بين الطرفين بشكل مفاجئ، وجرى السماح للاعب بالعودة للتدريبات، والمشاركة في المباريات مجددا.