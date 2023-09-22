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النصر يفوز بالأربعة على الأهلي في قمة الدوري السعودي.. ورونالدو يسجل هدفين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 10:28 مساء
النصر يفوز بالأربعة على الأهلي في قمة الدوري السعودي.. ورونالدو يسجل هدفين
لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو يحتفل بواحد من هدفيه في مرمى الأهلي بالدوري السعودي. (حساب نادي النصر بموقع إكس)
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فاز النصر على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، مساء الجمعة، بمشاركة كوكبة من النجوم العالميين في الفريقين.

وفي ختام جولة احتفال السعودية باليوم الوطني لها، تمكن النصر من الحفاظ على سلسلة انتصاراته وأوصلها إلى خمسة، مكبدًا  الأهلي الهزيمة الثانية له في دوري هذا الموسم، ليقفز النصر إلى المركز الخامس في الترتيب بـ 15 نقطة، متقدمًا بقارق الأهداف فقط عن الأهلي.

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هدفان لكريستيانو ورياض محرز يثبت وجوده بهدف من ركلة جزاء 
سجل أهداف اللقاء كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (هدفين) في الدقيقتين 4، و52، والبرازيلي تاليسكا (هدفين) في الدقيقتين 17 والوقت المحتسب بدل ضائع من الشوط الأول.

فيما سجل للأهلي كل من الإيفوراي فرانك كيسيه في الدقيقة 30 ثم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص السعودي فراس البريكان الفارق لهدف واحد قبل نهاية المبارة بثلاث دقائق (ق 87).

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