رونالدو وجون سينا في مصارعة المحترفين «WWE» بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن النجم كريستيانو رونالدو قد يظهر بصورة مفاجئة في منافسات مصارعة المحترفين «WWE» التي ستقام في السعودية.

4 نوفمبر موعد ظهور رونالدو في «WWE»

وقالت إذاعة «توك سبورت» إن هناك محاولات لحضور أسطورة البرتغال في كرة القدم كريستيانو رونالدو، المنافسات التي ستقام في الرابع من نوفمبر المقبل بمشاركة العديد من أبرز نجوم المصارعة الحرة ويتقدمهم الأسطورة جون سينا.

وأضافت: «سيحصل اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات على مقابل مادي كبير إذا وافق على الظهور إلى جانب جون سينا الذي ظهر بدوره أخيرا في إعلان للترويج للحدث».

وأشارت «توك سبورت» إلى أن رونالدو لن يكون أول لاعب كرة قدم يشارك في عرض مصارعة المحترفين «WWE»، بل سيتبع خطى زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد واين روني الذي ظهر في أحد عروض «WWE Rew» في العام 2015.

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يأتي تقرير إذاعة «توك سبورت» البريطانية في أعقاب تقرير آخر نشرته أمس الأربعاء جريدة «آس» الإسبانية أكدت فيه أن رونالدو سيظهر في أحد عروض مصارعة المحترفين «WWE»، وقالت إن اتحاد «WWE»، يخطط لدعوة رونالدو في نوفمبر المقبل إلى عرض «كراون جول» الذي تستضيفه السعودية منذ العام 2018، في ظل حرص الملاك الجدد للاتحاد على تعزيز صورة اللعبة والإيرادات المحتملة للعرض المذكور من خلال وجود رونالدو في الحدث.

واعتادت السعودية في الفترة الأخيرة على تنظيم عروض المصارعة، آخرها عرض «ليلة الأبطال»، الذي أقيم بجدة، مايو الماضي.