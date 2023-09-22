ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، انتقادات حادة إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان، إذ قال إنه اللاعب الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بفوز منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

ميسي يتألم لعدم تكريمه

ونقلت جريدة «لا غازيتا ديلوسبورت» الإيطالية تصريحات أدلى بها ميسي إلى برنامج «أولغا» الأرجنتيني، قائلاً إن أكثر ما يؤلمنه هو عدم حصوله على التكريم المناسب من قِبل نادي باريس سان جيرمان عقب فوزه بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين، مرجعا ذلك إلى أن الأرجنتين كانت السبب في عدم تتويج فرنسا باللقب مرة أخرى.وأضاف ميسي: «كنت اللاعب الوحيد الذي لم يحصل على تكريم من بين زملائي الـ25 الآخرين في منتخب الأرجنتين. لكن الأمر لا يهم».

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وأكد النجم الأرجنتيني: «شخصيتي أنني أبحث عن الفوز واللعب بتنافسية، والآن أصبحت أكثر راحة، ولكنني ما زلت الشخص نفسه الذي يلعب ويستعد للمباريات دوماً بالطريقة نفسها. لكن الحقيقة أنني أكبر في السن».

واختتم ميسي تصريحاته بالحديث عن عمله المستقبلي عقب اعتزاله اللعبة، حيث قال أسطورة الأرجنتين: «أحب العمل كمدير رياضي. أن أمكث مع اللاعبين الصغار وأعلمهم».