ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى تحقيق فوز مهم على نظيره الإكوادوري بإحرازه هدفا في الشوط الثاني، ليمنح بطل العالم الفوز في مستهل تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأمريكا الجنوبية.

ميسي يواصل مستواه الرائع

استحوذ منتخب الأرجنتين على الكرة معظم زمن المباراة، ولكنه واجه مشكلة في اختراق دفاع الإكوادور. بينما واصل القائد ميسي مستواه الرائع، بعد تألقه مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، وسدد ركلة حرة في الشباك في الدقيقة 77.

وصرح ميسي للصحفيين عقب المباراة: «لعبنا ضد فريق قوي، ويملك لاعبين رائعين. كما أنه قوي على الجانب البدني. الكل يريد الفوز على الأرجنتين، والآن ستزيد هذه الرغبة، لكوننا أبطال العالم. لا يمكننا الراحة، وعلينا التحسن عمّا كنا عليه».

وأضاف: «هدفنا هو التأهل لكأس العالم مرة أخرى. استمتعنا بما حققناه، لكن يجب علينا النظر للأمام».

يعد هذا الهدف التاسع والعشرين لميسي في تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية، ليعادل الرقم القياسي لصديقه لويس سواريز، مهاجم أوروغواي

وأكد الذي يملك 104 أهداف مع الأرجنتين: «أنا سعيد بتعادلي معه بالنظر إلى ما تعنيه التصفيات لنا في أمريكا الجنوبية. لذا، فهذا أمر رائع لكلينا».

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وستحل الأرجنتين ضيفة على بوليفيا الثلاثاء المقبل.

بينما تعادلت باراغواي من دون أهداف مع بيرو، وفازت كولومبيا 1- صفر على ضيفتها فنزويلا.