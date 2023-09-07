دي خيا وهازارد ولينغارد.. نجوم على قائمة الانتظار

القاهرة - بوابة الوسط

مع غلق باب انتقالات اللاعبين في كل من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبعض البلدان الأخرى قبل أيام، لم يعد لدى الأندية في الدوريات الكبيرة سوى البحث عن باقي أهدافها بين اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع أندية حاليًا لضمهم إلى صفوفها في صفقات انتقال حر.

أسماء كبيرة لا تلعب

وأشار موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين، إلى أن قائمة هؤلاء اللاعبين تضم أسماء بارزة ما زالت تبحث عن ناد تلعب له في الموسم الجديد، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

ويبرز من هذه الأسماء حارس المرمى الإسباني الشهير ديفيد دي خيا، الذي ترك مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد 12 عامًا في صفوف الفريق.

وكان بايرن ميونخ الألماني وضع دي خيا ضمن الخيارات التي يهتم بالتعاقد معها لسد الثغرة في مركز حراسة المرمى، نظرًا لإصابة مانويل نوير الحارس الأساسي للفريق، ولكن بايرن ميونخ استقر في النهاية على ضم الحارس دانيال بيريتز.

وأصبح دي خيا حاليًا هو أعلى اللاعبين قيمة سوقية من بين جميع اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع أندية، علما بأنه ترك مانشستر يونايتد بشكل أساسي في ظل خطط النادي لتقليص راتبه البالغ 22 مليون يورو، ولم تتحدد الوجهة المحتملة للحارس الإسباني حتى الآن.

وعلى الرغم من هذا، قد يجد دي خيا، الذي تبلغ قيمته السوقية حاليًا 13 مليون يورو، ناديًا ينتقل إليه بشكل أسهل من زميله السابق جيسي لينغارد الذي لم يرتبط بأي عقد منذ رحيله عن نوتنجهام فوريست، كما لم تتم صفقة انتقاله إلى ويستهام الذي كان مهتمًا بالتعاقد معه، علمًا بأن القيمة السوقية للاعب تبلغ ثمانية ملايين يورو.

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ومن بين الأسماء الكبيرة غير المرتبطة بعقود حاليًا، يبرز البلجيكي إيدن هازارد (32 عامًا)، اللاعب السابق لفريقي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، والذي تبلغ قيمته السوقية خمسة ملايين يورو، وارتبط اسمه كثيرًا في الفترة الماضية بإمكانية الانتقال للدوري الأميركي للمحترفين، لكن هذا لم يتحقق فعليًا، علمًا بأن سوق الانتقالات في أميركا لا يزال متاحًا حتى 15 سبتمبر الحالي.

وتضم القائمة العديد من اللاعبين الآخرين البارزين، ويأتي في مقدمتهم لاعبون مثل روبرتو بيريرا اللاعب السابق لأودينيزي الإيطالي، وتبلغ قيمته السوقية ستة ملايين يورو، وأنور الغازي لاعب آيندهوفن الهولندي سابقًا، وسانتي مينا لاعب سلتا فيغو الإسباني سابقًا.