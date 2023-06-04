فاز معه بثمانية ألقاب.. هازارد ينهي عقده مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أمس السبت، أن جناحه الدولي البلجيكي السابق إدين هازارد سيغادر النادي بعد أربعة أعوام لم تكن على مستوى التوقعات.

وقال النادي الملكي في بيان: «توصّل ريال مدريد وإدين هازارد إلى اتفاق على إنهاء عقده بدءا من 30 يونيو 2023»، مستذكرا إنجازه القياسي بقميص مدريد، وهو ثمانية ألقاب، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا، ولقبان في الدوري؛ وكان من المفترض أن ينتهي عقد هازارد مع ريال مدريد في 30 يونيو 2024، وفق وكالة «فرانس برس».

وبعدما وصل إلى ريال مدريد في يونيو 2019 مقابل 115 مليون يورو، منتقلا من تشيلسي الإنجليزي (2012-2019)، عانى البلجيكي البالغ من العمر 32 عاما إصابات ومشاكل جسدية عدة.

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ظلت تجربة هازارد مع النادي غير مستقرة، لمشاكل الإصابات المتكررة التي حدت من مشاركاته وتأثيره على مستوى الملعب، إذ بدأت إصابته الأولى بكسر في الكاحل استدعى إجراء عملية جراحية وتركيب لوح فولاذي، أسفر عن مشاكل قبل إزالته بعد عامين. ولم يشارك هازارد في الموسم الجاري إلا في 6 مباريات في الدوري، ولم يسجل أي هدف.

وعلى الرغم من التحديات، فاز هازارد خلال أربعة مواسم بثمانية ألقاب مع ريال مدريد: كأس أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي ولقبين في الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني (مرتين).

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وخلُص النادي إلى أن «ريال مدريد يود أن يعبر عن تعاطفه مع إدين هازارد، ويتمنى له ولجميع أفراد أسرته التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته».

هل خيار الاعتزال وارد؟

تمثّل مغادرة النجم الدولي البلجيكي لريال مدريد نهاية فصل مهم في مسيرته، حيث لم يتعاف من إصابته، ولم يستعد شكله القديم، وقد أعلن، في ديسمبر الماضي بعد مونديال قطر 2022، انتهاء مسيرته الدولية برصيد 33 هدفًا و36 تمريرة حاسمة في 126 مباراة دولية.

‏وبعد سبع سنوات مع تشلسي، سجل خلالها 110 أهداف و 92 تمريرة حاسمة في 352 مباراة وأبهر المشجعين بحيله على أرضية غرب لندن، شهدت السنوات الأربع التالية تراجعا كبيرا حيث لم يسجّل مع ريال مدريد سوى سبعة أهداف في «الليغا» في 54 مباراة، منها ست مباريات هذا الموسم لم ينجح خلالها في هز الشباك.