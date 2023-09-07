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رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 02:51 مساء
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
تيباس وميسي (أرشيفية: إكس)
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أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا»، خافيير تيباس عن أسفه بشأن النهاية الحزينة للأرجنتيني ليونيل ميسي مع كرة القدم الإسبانية، معتبرا أن اللاعب الفائز بكأس العالم كان بوسعه إنهاء مسيرته الرياضية في إسبانيا.

ميسي وبرشلونة لم يتوصلا لأفضل قرار
وقال تيباس أثناء مؤتمر صحفي عقب مشاركته في مؤتمر «قمة القادة الرياضيين» الذي نظمته جريدة «أوليه» الرياضية في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس: «لم يختتم ميسي مشواره في الدوري الإسباني، لأن ليونيل وبرشلونة لم يتوصلا إلى اتفاق حول تجديد العقد، ربما كان بمقدوره البقاء وإنهاء مسيرته الرياضية في إسبانيا، كان ذلك ليكون أفضل بالنسبة له ولي ولبرشلونة»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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وأضاف رئيس «لا ليغا»: «لدى ميسي أسرته وطريقة تفكير، أعتقد أنه كان يبحث منذ أعوام عن تجارب جديدة، ربما جاء لكرة القدم الإسبانية ولم يرحل مطلقا إلى باريس سان جيرمان، كانت نهاية القصة بين ميسي وكرة القدم الإسبانية محزنة».

وأكد: «يسعى الدوري الأميركي منذ وقت طويل لحجز موقع له كعلامة قوية، لذلك سيسهم ميسي بشدة في التعريف به بصورة أفضل».

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