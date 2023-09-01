الدوري الإيطالي يشهد قمة مبكرة بين روما وميلان

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة، مباراة قمة مبكرة بين فريقي روما وميلان اللذين يلتقيان باستاد أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر «الكالتشيو».

بداية متعثرة وأخرى مثالية بالدوري الإيطالي

وستجذب قمة الجولة الثالثة بين «الروسونيري» و«الذئاب» عشاق الدوري الإيطالي، لمتابعة فصل جديد من الصراع بين الفريقين؛ حيث يسعى روما المتعثر في بداية الدوري إلى إيقاف انطلاقة ميلان المذهلة في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

وتلقى روما دفعة معنوية بوصول المهاجم البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو في صفقة إعارة لموسم واحد من تشيلسي الإنجليزي، ليلعب مجددًا تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتتوقف مشاركة لوكاكاو مع روما في مباراة الليلة على مدى جاهزيته البدنية والفنية بعد فترة طويلة كان خلالها مستقبله مهددًا، بعدما فشل في الحصول على عقد مع أي نادٍ لعدم رغبة تشيلسي في الإبقاء عليه.

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ومن أصل مباراتين حصد روما نقطة واحدة فقط من تعادله مع ساليرنيتانا وخسارة من فيرونا.

في المقابل، يرغب ميلان في مواصلة نتائجه الجيدة؛ حيث حقق الفوز في مباراتين أمام كل من بولونيا 2-0، وتورينو 4-1، ليعتلي صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن نابولي وإنتر ميلان.