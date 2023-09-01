  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإيطالي يشهد قمة مبكرة بين روما وميلان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 11:29 صباحا
الدوري الإيطالي يشهد قمة مبكرة بين روما وميلان
مباراة ميلان وروما الموسم الماضي 23 يناير 2023 (رويترز)
alwasat radio

يشهد الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة، مباراة قمة مبكرة بين فريقي روما وميلان اللذين يلتقيان باستاد أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر «الكالتشيو».

بداية متعثرة وأخرى مثالية بالدوري الإيطالي
وستجذب قمة الجولة الثالثة بين «الروسونيري» و«الذئاب» عشاق الدوري الإيطالي، لمتابعة فصل جديد من الصراع بين الفريقين؛ حيث يسعى روما المتعثر في بداية الدوري إلى إيقاف انطلاقة ميلان المذهلة في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

وتلقى روما دفعة معنوية بوصول المهاجم البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو في صفقة إعارة لموسم واحد من تشيلسي الإنجليزي، ليلعب مجددًا تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتتوقف مشاركة لوكاكاو مع روما في مباراة الليلة على مدى جاهزيته البدنية والفنية بعد فترة طويلة كان خلالها مستقبله مهددًا، بعدما فشل في الحصول على عقد مع أي نادٍ لعدم رغبة تشيلسي في الإبقاء عليه.

رسميا.. روما يتعاقد مع لوكاكو
وفاة كارلو ماتزوني أيقونة الكرة الإيطالية ومكتشف توتي

ومن أصل مباراتين حصد روما نقطة واحدة فقط من تعادله مع ساليرنيتانا وخسارة من فيرونا.

في المقابل، يرغب ميلان في مواصلة نتائجه الجيدة؛ حيث حقق الفوز في مباراتين أمام كل من بولونيا 2-0، وتورينو 4-1، ليعتلي صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن نابولي وإنتر ميلان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023

غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023
هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023

هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023
انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي

انطلاق بطولة أوباري لكرة القدم الخماسية بمشاركة 24 فريقًا من الجنوب الليبي
«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية

«مكان مع البهائم» للمخرج الليبي أحمد إبراهيم تحصد جائزة أردنية
«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

«إكس» ستتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية
شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري للرياضات النسائية

شاهد.. مباراة في الكرة الطائرة تكسر الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري ...
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة

كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
مدعية أميركية: ثروة ترامب تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين 2011 و2021

مدعية أميركية: ثروة ترامب تضخمت بمليارات الدولارات سنويا بين 2011 و2021
الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي

الاتحاد يفتقد بنزيما في مواجهة الهلال بالدوري السعودي
الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»

الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»
بث مباشر.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار

بث مباشر.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار
كاريكاتير خيري - الدبيبة يعلق على اجتماع المنقوش - كوهين

كاريكاتير خيري - الدبيبة يعلق على اجتماع المنقوش - كوهين
لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي

لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي
خماسي ليبي فى بطولة أفريقيا للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

خماسي ليبي فى بطولة أفريقيا للملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي

المقاولون العرب يشكو السويحلي إلى «فيفا» لتعاقده مع جون أوكلي
المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي

المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد: نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. «سان جيرمان» يتصدر «مجموعة الموت»
شاهد: نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. «سان جيرمان» يتصدر «مجموعة ...
هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023
هالاند أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2023
غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023
غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023
الهولندية فيخمان أفضل مدربة في أوروبا
الهولندية فيخمان أفضل مدربة في أوروبا
الدوري الإيطالي يشهد قمة مبكرة بين روما وميلان
الدوري الإيطالي يشهد قمة مبكرة بين روما وميلان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام الصفقة
كلوب يغير موقفه من رحيل محمد صلاح ويضع شرطا تعجيزيا أمام ......
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو...
المزيد
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع...
30 مليون يورو تقرب سفيان أمرابط من مانشستر يونايتد
30 مليون يورو تقرب سفيان أمرابط من مانشستر يونايتد...
أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس...
الدوري الإيطالي يشهد قمة مبكرة بين روما وميلان
الدوري الإيطالي يشهد قمة مبكرة بين روما وميلان...
الهولندية فيخمان أفضل مدربة في أوروبا
الهولندية فيخمان أفضل مدربة في أوروبا...
المزيد