رسميا.. روما يتعاقد مع لوكاكو

القاهرة - بوابة الوسط

انتقل مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو من تشيلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد كما أعلن الناديان اليوم الخميس.

لوكاكو يجتمع بمورينيو

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها بلغت ثمانية ملايين يورو؛ أي ما يعادل 8.70 مليون دولار وتشمل الحوافز، وفقًا لوكالة «رويترز».

وسيجتمع لوكاكو (30 عامًا) مجددًا بمدرب روما جوزيه مورينيو الذي لعب تحت قيادته في تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.وقال لوكاكو: «الاستقبال الذي حظيت به في هذا النادي ومن الجماهير حمسني وأعطاني دافعًا إ

ضافيًا لتقديم كل ما لدي لفريقي الجديد».وأضاف: «نلت فرصة التحدث مع ملاك نادي روما أخيرًا واندهشت من طموحهم. الآن يتعين علينا العمل والتحلي بالتواضع والتطور مباراة بمباراة، بالنسبة لي لا أطيق الانتظار للالتحاق

بزملائي داخل وخارج الملعب».

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وذكرت وسائل الإعلام أن لوكاكو الذي قضى فترة إعارة ناجحة إلى إنتر ميلان في الموسم الماضي وافق على تخفيض راتبه بنسبة كبيرة.

ونال روما نقطة واحدة من أول مباراتين بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وسيستضيف ميلان غدًا الجمعة.