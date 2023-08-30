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لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 09:50 مساء
لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما الإيطالي
لوكاكو يرد تحية الجماهير التي استقبلته في العاصمة الإيطالية روما (فيسبوك)
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أكمل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة، حسب موقع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

استقبال جماهيري لـ«لوكاكو»
لم يجر كشف قيمة عقد إعارة لوكاكو. كما أن نادي روما لم يعلن الصفقة رسميا بعد. لكن بحسب الجرائد الإيطالية، سيحصل تشيلسي على مبلغ يتراوح بين 5.8 - 7 ملايين يورو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ورحّب الآلاف من مشجعي روما بـ«لوكاكو»، الذي سجل 75 هدفاً في 108 مباريات دولية مع منتخب بلجيكا، بعد هبوط طائرته أمس الثلاثاء في مطار تشامبينو بالعاصمة الإيطالية روما، آملين في تعزيزه هجوم الفريق بعد بدايته البطيئة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وحصده نقطة واحدة فقط من مباراتين.

وسيمنح المهاجم البلجيكي فريق العاصمة الإيطالية جرعة هجومية، بعد معاناته إثر إصابة الإنجليزي تامي أبراهام بأربطة الركبة نهاية الموسم الماضي.

وقد وافق لوكاكو (30 عاماً) على تخفيض راتبه من 11 مليون يورو إلى 7.5 مليون إلى روما، الذي يتعرض لتسوية للعب المالي النظيف مع الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا».
لوكاكو، الذي لم يدخل ضمن حسابات المدرب الأرجنتيني لتشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، سيجتمع مجدداً بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أشرف عليه في تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ولعب المهاجم البلجيكي، الذي انتقل في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي معاراً مع إنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا.

وعلى الرغم من تسجيله 14 هدفاً، وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يعبّر لوكاكو عن رغبته بالبقاء في إنتر.

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وتنافس يوفنتوس على ضم نجم المنتخب البلجيكي ضمن مبادلة مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش. بيد أن المشجعين عارضوا هذه الفكرة.

وأجرى روما تحركات كبيرة هذا الصيف في سوق الانتقالات، بعد ضمه الجزائري-الفرنسي حسام عوار من ليون بعقد لخمسة أعوام، وعاد إليه الأرجنتيني لياندرو باريديس بعد ستة أعوام على رحيله، ليكون بصحبة زميله البرتغالي ريناتو سانشيس، الذي انضم إلى روما على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي آخر صفقاته، تعاقد روما، السبت الماضي، مع الإيراني سرداد أزمون، القادم من باير ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة، مع خيار التعاقد معه نهائياً.

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