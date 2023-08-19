  • Alwasat News
Atwasat

وفاة كارلو ماتزوني أيقونة الكرة الإيطالية ومكتشف توتي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 08:06 مساء
وفاة كارلو ماتزوني أيقونة الكرة الإيطالية ومكتشف توتي
كارلو ماتزوني (أرشيفية: فيسبوك)
alwasat radio

فقدت كرة القدم الإيطالية، اليوم السبت، بوفاة كارلو ماتزوني أحد أشهر رموزها، عن عمر يناهز 86 عامًا.

الكرة الإيطالية تصمت لوفاة ماتزوني
وستبدأ المباريات في جميع أنحاء إيطاليا بدقيقة صمت في نهاية هذا الأسبوع، تكريمًا لماتزوني مدرب روما ونابولي وبريشيا السابق، وفقًا لما ذكرته وكالة «فرانس برس».

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: «نقول وداعًا لأيقونة حقيقية لكرة القدم الإيطالية».

وبعدما وضع حدًا لمسيرته الكروية المتواضعة في أواخر الستينات من القرن الماضي، انتقل ماتزوني إلى التدريب في طريقه لتسجيل رقم قياسي بإشرافه على 792 مباراة في الدوري الإيطالي، على مدار نحو أربعة عقود أشرف خلالها على 15 ناديًا من دون أن يفوز بأي لقب كبير.

لكن على الرغم من افتقاره للألقاب، كان ماتزوني مدربًا يحظى باحترام كبير في أروقة الكرة الإيطالية.

الأب الروحي لتوتي
لعب كارلو ماتزوني دورًا بارزًا في جعل فرانشيسكو توتي أحد رموز نادي روما والمنتخب الإيطالي؛ حيث قام بتصعيده إلى الفريق الأول في أوائل التسعينات، كما لعب دور الوالد الروحي في مسيرته عندما كان في بداياته.

- فرانشيسكو توتي يفقد والده بسبب فيروس «كورونا»
الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

كذلك كان مؤثرًا في مسيرة لاعب الوسط أندريا بيرلو، عندما كان الأخير معارًا إلى صفوف بريشيا من إنتر عام 2001، وتمكن ماتزوني من تغيير مركز بيرلو من صانع ألعاب متقدم في المركز رقم «10» إلى صانع ألعاب متأخر في المركز رقم «8»، لكي يتمكن من إشراكه إلى جانب روبرتو باجيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا

السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا
نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية مراهنات

نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية ...
الصين تستعين بمئات الأقمار الصناعية للتجسس على تدريبات عسكرية دولية في أستراليا

الصين تستعين بمئات الأقمار الصناعية للتجسس على تدريبات عسكرية دولية في أستراليا
ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)

ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
ليفربول يضرب بورنموث بالثلاثة ويحقق الفوز الأول بالدوري الإنجليزي
ليفربول يضرب بورنموث بالثلاثة ويحقق الفوز الأول بالدوري الإنجليزي
وفاة كارلو ماتزوني أيقونة الكرة الإيطالية ومكتشف توتي
وفاة كارلو ماتزوني أيقونة الكرة الإيطالية ومكتشف توتي
الأهلي السعودي يضم ميريه ديميرال مدافع أتلانتا الإيطالي
الأهلي السعودي يضم ميريه ديميرال مدافع أتلانتا الإيطالي
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع ......
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن ......
المزيد
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب......
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ......
توتنهام يصعق مانشستر يونايتد ويفوز عليه بهدفين في الدوري الإنجليزي
توتنهام يصعق مانشستر يونايتد ويفوز عليه بهدفين في الدوري ......
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع...
الأهلي السعودي يضم ميريه ديميرال مدافع أتلانتا الإيطالي
الأهلي السعودي يضم ميريه ديميرال مدافع أتلانتا الإيطالي...
المزيد