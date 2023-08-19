وفاة كارلو ماتزوني أيقونة الكرة الإيطالية ومكتشف توتي

القاهرة - بوابة الوسط

فقدت كرة القدم الإيطالية، اليوم السبت، بوفاة كارلو ماتزوني أحد أشهر رموزها، عن عمر يناهز 86 عامًا.

الكرة الإيطالية تصمت لوفاة ماتزوني

وستبدأ المباريات في جميع أنحاء إيطاليا بدقيقة صمت في نهاية هذا الأسبوع، تكريمًا لماتزوني مدرب روما ونابولي وبريشيا السابق، وفقًا لما ذكرته وكالة «فرانس برس».

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: «نقول وداعًا لأيقونة حقيقية لكرة القدم الإيطالية».

وبعدما وضع حدًا لمسيرته الكروية المتواضعة في أواخر الستينات من القرن الماضي، انتقل ماتزوني إلى التدريب في طريقه لتسجيل رقم قياسي بإشرافه على 792 مباراة في الدوري الإيطالي، على مدار نحو أربعة عقود أشرف خلالها على 15 ناديًا من دون أن يفوز بأي لقب كبير.

لكن على الرغم من افتقاره للألقاب، كان ماتزوني مدربًا يحظى باحترام كبير في أروقة الكرة الإيطالية.

الأب الروحي لتوتي

لعب كارلو ماتزوني دورًا بارزًا في جعل فرانشيسكو توتي أحد رموز نادي روما والمنتخب الإيطالي؛ حيث قام بتصعيده إلى الفريق الأول في أوائل التسعينات، كما لعب دور الوالد الروحي في مسيرته عندما كان في بداياته.

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كذلك كان مؤثرًا في مسيرة لاعب الوسط أندريا بيرلو، عندما كان الأخير معارًا إلى صفوف بريشيا من إنتر عام 2001، وتمكن ماتزوني من تغيير مركز بيرلو من صانع ألعاب متقدم في المركز رقم «10» إلى صانع ألعاب متأخر في المركز رقم «8»، لكي يتمكن من إشراكه إلى جانب روبرتو باجيو.