الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

تترقب الجماهير انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت المقبل، لتتابع فصلا جديدا من المتعة والإثارة بين الأندية الإيطالية، خاصة الكبيرة منها.

500 مليون يورو قيمة «الميركاتو»

بينما يقترب موعد انطلاق الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، لا تزال هناك فرصة أمام الفرق الإيطالية لتعزز صفوفها بلاعبين جدد قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية، إلا أنه هذا لا يمنع أن هناك صفقات قوية تمت بالفعل سيكون لها أثر بالغ في الموسم الجديد، حيث حرصت كل الأندية على فتح خزائنها، أملا في جلب أفضل العناصر الممكنة خلال «الميركاتو» الصيفي.

وقد بلغ إجمالي إنفاق الأندية الإيطالية حتى الآن في سوق انتقالات اللاعبين نحو 500 مليون يورو، وهو مبلغ كبير يصل إلى ضعف ما أنفقته نظيرتها الإسبانية.

نشاط كبير لإنتر ميلان

من بين أبرز الصفقات التي أبرمتها الأندية الإيطالية تعاقد نادي إنتر ميلان مع يان سومر، قادما من بايرن ميونخ، حتى يونيو 2026 مقابل ستة ملايين يورو. كما ضم خوان كوادرادو في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع يوفنتوس. ووقع اللاعب على عقد مدته عام واحد براتب صافي قدره 2.5 مليون يورو حتى يونيو 2024.

وانضم دافيد فراتيسي إلى إنتر ميلان من ساسولو في صفقة إعارة بشرط خيار شراء إلزامي. كما وقع هاكان تشالهان أوغلو صفقة جديدة طويلة الأجل مع إنتر تمتد حتى يونيو 2027. والأمر نفسه بالنسبة لأليساندرو باستوني الذي وقع لإنتر حتى يونيو 2028.

في المقابل، تخلى إنتر ميلان عن إدين دجيكو الذي رحل إلى فناربخشته التركي في صفقة مجانية. كما رحل أيضا ميلان سكرينيار في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع الإنتر، مفضلا الذهاب إلى باريس سان جيرمان.

مدرب جديد لنابولي

أما نابولي فقد كان نشيطا في سوق الانتقالات، حيث ضم ناتان في صفقة بقيمة عشرة ملايين يورو من براغانتينو. وقد وقع اللاعب على عقد مدته خمس سنوات. كما تخلى مجبرا عن مدافعه نابولي كيم مين جاي، بعد تفعيل بايرن ميونخ الشرط الجزائي في عقده، البالغ خمسين مليون يورو.

كما فعّل نابولي خيار الشراء في عقد إعارة جيو سيميوني، ليصبح المهاجم الأرجنتيني لاعباً بشكل دائم لنابولي مقابل دفع 12 مليون يورو لنادي هيلاس فيرونا.

ولم يتأخر نابولي عن توفير الاستقرار الفني لفريقه، حيث أعلن تعيين رودي جارسيا مدربا جديدا، خلفاً للوسيانو سباليتي.

ميلان يفتح خزائنه

أما نادي ميلان فوقع مع يونس موسى حتى العام 2028، قادما من فالنسيا الإسباني مقابل عشرين مليون يورو، وضم أيضا صامويل تشوكويزي من فياريال في صفقة بقيمة عشرين مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز بقيمة ثمانية ملايين يورو، إلى جانب التوقيع مع نوح أوكافور من سالزبورج حتى 2028، والهولندي تيجاني ريندرز (24 عاماً) من ألكمار مقابل عشرين مليون يورو، والجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش من تشيلسي حتى العام 2027، مع خيار التمديد لعام آخر، مقابل عشرين مليون يورو.

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كما جرى التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية لوكا روميرو حتى العام 2027 بصفقة انتقال مجانية، بعد نهاية عقده مع لاتسيو، وتعاقد أيضا مع روبن لوفتوس تشيك من تشيلسي في صفقة مدتها أربع سنوات مقابل 16 مليون يورو، بالإضافة إلى أربعة ملايين يورو حوافز.

لكن ميلان تخلى في المقابل عن أنتي ريبيتش لمصلحة بشكتاش التركي مقابل مليوني يورو. كما تخلى عن ساندرو تونالي إلى نيوكاسل في صفقة بقيمة سبعين مليون يورو، وسيحصل النادي الإيطالي على شرط بيع بـ10%.

يوفنتوس يضم نجل جورج وياه

في يوفنتوس، جرى التعاقد مع الأمريكي تيم ويا، نجل الأسطورة جورج وياه (23 عاماً). وقد وقع اللاعب عقداً طويل الأمد، قادماً من ليل مقابل 12 مليون يورو. وضم نادي «السيدة العجوز» أركاديوش ميليك من أولمبيك مارسيليا بشكل دائم مقابل ستة ملايين يورو، بالإضافة إلى مليون يورو حوافز.

تحركات محدودة لأتلانتا ولاتسيو وفيورنتينا

أما أتلانتا فقد تعاقد مع جيانلوكا سكاماكا من وست هام مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز بقيمة خمسة ملايين. في المقابل، تخلى عن راسموس هويلوند لمصلحة مانشستر يونايتد حتى 2028 مقابل 85 مليون يورو.

بينما تعاقد فيورنتينا مع آرثر ميلو من يوفنتوس معاراً لموسم واحد، والمدافع ييري مينا في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع إيفرتون. في حين انضم دايتشي كامادا رسمياً إلى لاتسيو في صفقة انتقال مجانية. لكن النادي باع عقد سيرجي سافيتش للهلال السعودي مقابل مليون يورو.

روما يضم 4 لاعبين

أما روما فقد أعاد دييجو يورينتي مجددا إلى صفوفه على سبيل الإعارة من ليدز يونايتد. كما تعاقد مع قلب الدفاع إيفان نديكا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع آينتراخت فرانكفورت، حيث وقع عقداً لخمس سنوات.

ووقع نادي العاصمة الإيطالية مع كريس سمولينغ حتى يونيو 2025، إلى جانب ضم الدولي الجزائري حسام عوار (24 عاماً) حتى العام 2028 بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي.

بوفون يعلق القفاز

فسخ الأسطورة جيانلويجي بوفون عقده مع بارما قبل عام من نهايته، معلنا رسمياً اعتزاله كرة القدم في سن الخامسة والأربعين.

صامويل تشوكويزي لاعب ميلان (أرشيفية: الإنترنت)

جيو سيميوني لاعب نابولي (أرشيفية: الإنترنت)

تيم ويا لاعب يوفنتوس (أرشيفية: الإنترنت)