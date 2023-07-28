«يويفا» يستبعد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية ويغرمه 20 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، أن نادي يوفنتوس الإيطالي لن يشارك في المسابقات الأوروبية للأندية في الموسم المقبل، بعد إيقافه بسبب خرق قواعد ترخيص الأندية ولوائح اللعب المالي النظيف.

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وفتحت لجنة المراقبة المالية في «يويفا» تحقيقاً رسمياً مع يوفنتوس في ديسمبر الماضي، بعد أشهر من توصل النادي الإيطالي لتسوية ضمن ثمانية أندية مع «يويفا» عقب الإخفاق في الالتزام بالمتطلبات المالية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في بيان، إنه سيفرض أيضاً غرامة مالية إضافية بقيمة عشرين مليون يورو على نادي يوفنتوس.

وأضاف: «من هذا المبلغ ستكون عشرة ملايين يورو مشروطة، ولن يجري تطبيقها إلا إذا كانت بيانات يوفنتوس السنوية للأعوام المالية 2023 و2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة».

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من جانبه أعلن يوفنتوس، الذي تأهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بعد إنهاء الدوري الإيطالي في المركز السابع في الموسم الماضي، إنه تنازل عن حق الطعن لكنه يتمسك ببرائته.

كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تغريم نادي تشيلسي الإنجليزي عشرة ملايين يورو بسبب قيامه بتقديم بيانات مالية غير مكتملة.