السلطات الإيطالية تمنع هدم ملعب سان سيرو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت اللجنة الإقليمية للتراث الثقافي في مقاطعة لومبارديا الإيطالية، قراراً بعدم هدم ملعب سان سيرو التاريخي، الذي كان لعقود طويلة من الزمن وما زال حتى الآن معقل ناديي إنتر وميلان لكرة القدم، وذلك بسبب أهميته الثقافية.

نجاحات إنتر وميلان وراء القرار

وأصدرت اللجنة بيانًا قالت فيه: إنه خلال جلستها التي انعقدت يوم 27 يوليو الماضي، قررت اللجنة بالإجماع أن المستوى الثاني من ملعب سان سيرو يمثل أهمية ثقافية، وأن الاجتماع شهد الإشارة أيضاً إلى المحفوظات المعروضة في الجناح الغربي للملعب والتي تشير إلى النجاحات الوطنية والدولية لناديي إنتر وميلان، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وبناء على ذلك، خلصت لجنة التراث الثقافي التي استشارتها بلدية ميلانو، مالكة الملعب، أنه لا يمكن تدمير سان سيرو.

وكان تدمير ملعب سان سيرو، واسمه الرسمي جوزيبي مياتسا، في قلب المشروع الأولي لملعب جديد يريد ناديا إنتر وميلان بناءه معاً.

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وبحث الناديان منذ أعوام عدة خطة بناء ملعب جديد سيكون في المكان المحيط بسان سيرو وتحديداً مرآب السيارات الخارجي، على أن يقوما بعد الانتهاء من أعمال البناء بهدم الملعب الحالي.

وواجه الناديان معارضة شرسة من السلطات المحلية وبعض أطراف الحكومة، وذلك لاعتبار سان سيرو معلماً يتمتع بأهمية تاريخية.

خطة ملعب بديل

ولاستبدال سان سيرو، الملعب الذي يتسع لثمانين ألف متفرج وشيّد عام 1926، لكنه لم يعد يلبي احتياجات الفريقين على الرغم من تحديثه تمهيدًا لمشاركته في استضافة مباريات كأس العالم 1990، عمل إنتر وميلان على مشروع ملعب يتسع لستين ألف متفرج تحيط به المرافق الرياضية، التجارية والترفيهية، على أن يكون الافتتاح عام 2027.

وفي عام 2026، سيستضيف سان سيرو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في ميلانو - كورتينا دامبيتسو.