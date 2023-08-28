والدة «روبياليس» تضرب عن الطعام داخل كنيسة دعما لنجلها بعد تهمة «الاعتداء الجنسي» وإيقاف «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموقوف لويس روبياليس الذي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب تقبيله نجمة المنتخب الوطني جينيفر هيرموسو على شفتيها عقب الفوز بمونديال السيدات، إضرابًا عن الطعام، اليوم الإثنين، دعمًا لنجلها.

وقالت أنخيليس بيخار التي قررت الاحتجاج داخل كنيسة ديفينا باستورا في بلدة موتريل الساحلية الجنوبية، إنها ستستمر في إضرابها عن الطعام حتى «تقول هيرموسو الحقيقة» بشأن ما حدث، حسب ما أفاد أحد أفراد الأسرة للصحفيين، حسب «فرانس برس».

أنخيليس بيخار ترفض مغادرة الكنيسة

وقالت فانيسا رويس بيخار ابنة عم روبياليس «هناك مضايقات غير عادلة. والدته التي لديها إيمان عميق، وجدت ملجأ في الله، وأضربت عن الطعام، ولا تريد مغادرة الكنيسة».

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وتابعت «ما يحدث لا يبدو عادلاً، لقد تمت إدانته بالفعل. لا يبدو الأمر طبيعيًا. نريد من جيني أن تقول الحقيقة لأنها غيرت أقوالها ثلاث مرات. عائلته تعاني بشدة».

«فيفا» توقف روبياليس بعد رفض الاستقالة

ونشأ روبياليس (46 عامًا) في موتريل حيث شغل والده منصب العمدة السابق للمدينة المنتجعية. وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» روبياليس، السبت، الذي رفض الاستقالة من منصبه على خلفية تقبيله هيرموسو بالقوة على شفتيها عقب فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في أستراليا في 20 أغسطس الحالي، مما أثار انتقادات شديدة.

مقطع فيديو يظهر الاحتفالات في غرفة تغيير الملابس

ونشرت هيرموسو مقطع فيديو على إنستغرام يظهر الاحتفالات في غرفة تغيير الملابس، ردت فيه على إغاظة زملائها في الفريق بشأن القبلة بالقول «لم يعجبني ذلك!» وهي تضحك. ونقل بيان أصدره الاتحاد المحلي للعبة في وقت لاحق عنها قولها إن القبلة كانت «لفتة طبيعية من المودة والامتنان».

هيرموسو تعدل من تصريحاتها مؤكدة أنها لم توافق

لكن هيرموسو عدلت عن أقوالها، الجمعة، مؤكدة أنها لم توافق «في أي وقت من الأوقات» على القبلة بعد الفوز في المباراة النهائية على إنجلترا 1-صفر في سيدني، والتي وصفها روبياليس بأنها «متبادلة ومبهجة وتوافقية».

وأضافت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «شعرت بالضعف، وضحية اعتداء عمل ذكوري متهور في غير محله، ومن دون أي نوع من الموافقة من جانبي. ببساطة، لم أحصل على الاحترام».