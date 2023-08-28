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المدعي العام الإسباني يفتح تحقيقًا أوليًا بحق روبياليس بتهمة «الاعتداء الجنسي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 03:57 مساء
المدعي العام الإسباني يفتح تحقيقًا أوليًا بحق روبياليس بتهمة «الاعتداء الجنسي»
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس يعانق اللاعبة هيرموسو على منصة تتويج نهائي مونديال السيدات. (إنترنت)
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أعلن المدعي العام الإسباني، اليوم الإثنين، أنه سيفتح تحقيقًا أوليًا في مزاعم «اعتداء جنسي» بشأن قضية القبلة القسرية لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الموقوف موقتًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لإحدى اللاعبات خلال تتويج إسبانيا بمونديال السيدات.

وستفتح النيابة العامة تحقيقًا في «وقائع قد تشكل جريمة اعتداء جنسي»، وفقًا لما أوضح مكتب المدعي العام في بيان صحفي أُرسل إلى وكالة «فرانس برس»، داعيًا جينيفر هيرموسو التي قام روبياليس بتقبيلها للتواصل مع النيابة العامة «في غضون 15 يومًا» لكي «يتم إعلامها بحقوقها كضحية» و«لتقديم شكوى» إذا لزم الأمر.

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موقتًا رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، لتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بلقب مونديال السيدات في سيدني، ومنعته من الاتصال بها.

وسائل إعلام إسبانية: روبياليس سيتقدم باستقالته الجمعة بعد «قبلة هيرموسو»
«فيفا» يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو

وأوضح «فيفا» في بيان: «قرّرنا إيقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي»، شارحًا أن مدة الإيقاف الموقت ستستمر 90 يومًا في انتظار الإجراءات التأديبية، حسب وكالة «فرانس برس».

روبياليس يتقدم باعتذار عن تقبيل جيني
تقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم باعتذاره عن تقبيل جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الوطني للسيدات، خلال الاحتفال بفوز منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم للسيدات 2023.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد، الجمعة، أكد روبياليس أنه لن يستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد، بحسب «فرانس برس».

رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة
دافع روبياليس عن نفسه، واعتبر تقبيل اللاعبة، بعد الفوز بلقب مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، أمرًا عفويًا ومتبادلًا وتوافقيًا، وأنه لم يفعل ذلك من موقع قوة، استنادًا إلى منصبه.

وأكد: «لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل.. هل قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟.. سأقاتل حتى النهاية».

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