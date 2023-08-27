شاهد.. ظهور مختلف لـ«الأمير» نسيم حميد قبل فوز نجله في أول نزال

القاهرة - بوابة الوسط

في أحدث ظهور له عبر فيديو يجمعه بنجله في حديث تليفزيوني، ظهر نسيم حميد، البريطاني من أصل يمني، والملقب بـ«الأمير»، بشكل مختلف عما اعتادته جماهيره، حيث ظهر بوزن زائد لدرجة كبيرة، وبجواره نجله.



اكتسب نسيم حميد شهرة بسبب أسلوبه الممتع ودخوله الجذاب إلى الحلبة، حيث حقق العديد من الألقاب في وزن «الريشة» خلال مسيرته التي امتدت بين 1992 و2002.

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وظهر نسيم وبجواره نجله، وهو يتحدث لأحد الإعلاميين في فيديو قصير، قبل نزال ابنه آدم (23 عامًا)، الفائز أمس السبت في أول نزالاته على هامش مواجهة على الألقاب العالمية لوزن الثقيل في بولندا بين أولكسندر أوسيك ودانييل ديبوا.

آدم نسيم حميد: ليست بدايتي الاحترافية وحسب

وتغلب حميد على منافسه التشيكي فويتشخ هردي بعد دقيقتين وتسع ثوان فقط في جولة أولى من طرف واحد، حسب وكالة «رويترز».

وقال الملاكم في وزن فوق المتوسط: «هذا أول نزال لي على الإطلاق. ليست بدايتي الاحترافية وحسب».

وأضاف: «الوجود هنا أمامكم جميعًا نعمة. شعرت بأنني نلت دفعة لأدائي، وسأزداد تحسنًا وتطورًا بدءًا من هنا».