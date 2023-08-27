في أول نزالاته أمام والده.. آدم نسيم حميد يفوز بعد دقيقتين وتسع ثوان

القاهرة - بوابة الوسط

فاز آدم نسيم حميد (23 عاماً)، نجل بطل العالم السابق نسيم حميد، في أول نزالاته على هامش مواجهة على الألقاب العالمية لوزن الثقيل في بولندا بين أولكسندر أوسيك ودانييل ديبوا.

وتغلب حميد على منافسه التشيكي فويتشخ هردي بعد دقيقتين وتسع ثوان فقط في جولة أولى من طرف واحد، حسب وكالة «رويترز».

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وقال الملاكم في وزن فوق المتوسط: «هذا أول نزال لي على الإطلاق. ليست بدايتي الاحترافية وحسب».

وأضاف: «الوجود هنا أمامكم جميعا نعمة. شعرت بأنني نلت دفعة لأدائي، وسأزداد تحسناً وتطوراً بدءاً من هنا».

اكتسب حميد الأب، البريطاني من أصل يمني، والملقب بـ«الأمير»، شهرة بسبب أسلوبه الممتع ودخوله الجذاب إلى الحلبة، وحقق العديد من الألقاب في وزن «الريشة» خلال مسيرته التي امتدت بين 1992 و2002.