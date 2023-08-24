توتنهام يدرس استعارة لوكاكو من تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

تدرس إدارة نادي توتنهام التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، رأس حربة نادي تشيلسي الإنجليزي، استغلالًا لخروجه من حسابات ناديه اللندني.

لوكاكو في وضع محير

وأصبح لوكاكو الذي قضى موسم 2023-2022 مُعارًا إلى إنتر ميلان الإيطالي عالقًا في وضعٍ محيرٍ؛ حيث كان يوفنتوس راغبًا في ضمه ضمن صفقةٍ تبادليةٍ، إلا أن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي، عرقل الصفقة بسبب عدم اقتناعه بالبديل دوسان فلاهوفيتش.

وعلى الرغم من ذلك، تلقّى لوكاكو ضربةً موجعةً مؤخرًا حينما فرض عليه بوكيتينو عدم التدرّب مع الفريق الأول في النادي، والتدرّب مع الرديف.

وقد يتمكّن توتنهام من إنقاذ لوكاكو من التعاسة التي يعيشها في صفوف تشيلسي.

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وبحسب موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، فإن لوكاكو أصبح يثير اهتمام توتنهام، الذي يبحث بجدية عن تعويض مهاجمه رحيل هاري كين إلى بايرن ميونخ، ولكن سيتعين على لوكاكو، وعلى تشيلسي أيضًا، أن يقنعا بانتقاله على

سبيل الإعارة فحسب إلى صفوف توتنهام وليس عن طريق البيع النهائي.

وأكد الموقع الإيطالي أن دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام، يرفض التعاقد مع لوكاكو (30 عامًا) بعقد انتقالٍ دائمٍ، مصرًا على الاكتفاء باستعارته فقط.