النصر السعودي يتعاقد مع المدافع الإسباني لابورت من مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع الإسباني ايمريك لابورت المتوّج مع مانشستر سيتي بلقبي دوري أبطال أوروبا أوروبا والدوري الإنجليزي، لينضم إلى قافلة النجوم الجدد مع حامل لقب بطولة الأندية العربية في كرة القدم.

النصر يقدم لابوت بمقدع فيديو

ونشر نادي النصر مقطع فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه لابورت (29 عاماً) وهو يقول «هيا يا شباب، انه سهل جداً، لابورت هنا»، وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

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ويضم النصر السعودي في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي مهد الطريق لعدد كبير من النجوم العالميين للانضمام إلى صفوف الأندية السعودية مقابل مبالغ مالية كبيرة.