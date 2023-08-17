مانشستر سيتي يطالب النصر بـ30 مليون دولار للتخلي عن لابورت

القاهرة - بوابة الوسط

رفض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضًا تلقاه من نادي النصر السعودي لشراء عقد المدافع الإسباني إيميريك لابورت مقابل عشرين مليون دولار.

مانشستر سيتي يرفض عرض النصر

وتمسك نادي مانشستر سيتي بالحصول على ثلاثين مليون دولار مقابل الموافقة على التخلي عن المدافع الإسباني إيميريك لابورت (29 عامًا) خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطبقًا لمصادر جريدة «الرياضية» السعودية الصادرة اليوم الخميس، فقد تضمّن عرض النصر السعودي شراء عقد إيميريك لابورت مقابل عشرين مليون دولار، إلا أن هذا المبلغ لم يلب طموحات النادي الإنجليزي وطلب زيادته إلى ثلاثين مليون دولار.

وأشارت «الرياضية» إلى أن المفاوض النصراوي يسعى لحسم الصفقة في غضون أيام قليلة؛ حيث تتواصل المفاوضات مع اللاعب الذي وصل العرض المقدم له إلى 45 مليون دولار في عقد يمتد لثلاثة أعوام، بواقع 15 مليون دولار سنويًا.

- السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

- سيتي يمدد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام

وانضم لابورت إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيك بيلباو في يناير 2018، وأصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق، وقد توج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات تحت قيادة جوارديولا، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ثلاث مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

يذكر أن اللاعب كان برفقة فريقه في أثينا اليونانية، أمس، وجلس على دكة البدلاء في مواجهة إشبيلية الإسباني ضمن مباراة مباراة كأس السوبر الأوروبي.