سيتي يمدد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام

القاهرة - بوابة الوسط

مدد مانشستر سيتي، بطل أوروبا وإنجلترا لكرة القدم، عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام، حسب ما أفاد به النادي المتوج بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي.

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خاض لويس، البالغ 18 عاماً، 23 مباراة بقميص سيتي الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بعدما انضم، الذي بإمكانه أن يلعب في خط الدفاع أو التحول إلى الوسط، إلى أكاديمية نادي مدينة مانشستر في سن الثمانية أعوام، وتدرج في الفئات العمرية، ليرتقي إلى الفريق الأول، حسب وكالة «فرانس برس».

وبات الدولي ما دون 21 عاماً، الذي شارك أساسياً في المباراة الافتتاحية بالموسم الجديد أمام بيرنلي، الجمعة، وفاز بها سيتي 3 - صفر، مرتبطاً بناديه على الأقل حتى العام 2028.