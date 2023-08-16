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السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 11:12 مساء
السيتي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي (تويتر)
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توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم للمرة الأولى، وذلك بفوزه على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 5-4، الأربعاء في أثينا، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

أحرز هدف إشبيلية المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 25، بينما أحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي كول بالمر في الدقيقة 63.

ودخل الفريق الإنجليزي مباراة السوبر باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما دخلها الفريق الإسباني بصفته بطل الدوري الأوروبي، الذي فاز بلقبه سبع مرات.

وقد خرج السيتي منتصراً من أول مشاركة له في هذه المباراة التي تجمع سنوياً بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بينما مني إشبيلية بهزيمة سادسة في سابع مشاركة له.

مدافع إشبيلية الصربي نيمانيا غوديل كان الوحيد الذي فشل في ترجمة ركلته الترجيحية، بعدما ارتدت الكرة من العارضة.

ويقتسم ميلان الإيطالي مع برشلونة وريال مدريد الإسبانيين الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، برصيد خمسة ألقاب لكل منها، مقابل أربعة ألقاب لليفربول الإنجليزي، وثلاثة ألقاب لأتلتيكو مدريد الإسباني.

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