مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد بيرناردو سيلفا حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تمديد تعاقده مع البرتغالي بيرناردو سيلفا حتى عام 2026.

سيلفا جزء من نجاح مانشستر سيتي

وقال مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: «وقع بيرناردو سيلفا عقداً جديداً مع مانشستر سيتي، يبقيه في النادي حتى صيف عام 2026. انضم لاعب خط الوسط البرتغالي إلى السيتي في صيف 2017 وقد ساهم بشكل كبير في نجاحنا خلال السنوات الأخيرة»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف مانشستر سيتي: «مع 308 مباريات حتى الآن، فاز بيرناردو سيلفا بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا».

وأشار حساب السيتي إلى أنه سجل 55 هدفاً، أبرزهم هدفا الافتتاح في الفوز على ريال مدريد 4-0 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كما تمنى النادي أن يضيف اللاعب المزيد من الألقاب بعد التوقيع على تمديد لمدة عام واحد.

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من جانبه، قال بيرناردو سيلفا: «قضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، ويسعدني تمديد فترة وجودي هنا.. الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزاً للغاية ومن المثير أن أكون جزءاً من فريق يوجد فيه مثل هذه الرغبة والشغف».

وأضاف: «النجاح يجعلك متعطشاً لتحقيق المزيد، وهذا النادي يمنحني هذه الفرصة لمواصلة الفوز. أحب المدرب وزملائي والجماهير وآمل أن نتمكن من المشاركة في صناعة المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة».

