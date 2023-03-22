بيرناردو سيلفا: لا أرغب في الحديث عن مستقبلي مع الـ«سيتي»...

رفض البرتغالي بيرناردو سيلفا الحديث عن مستقبله مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى تركيزه الكبير في الفترة المقبلة لتحقيق الإنجازات مع النادي الإنجليزي.
وقال سيلفا: «ليست اللحظة المناسبة للحديث عن مستقبلي مع بقاء ثلاثة أشهر من الموسم، أنا أركز جدًا على مان سيتي»، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.
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وتابع: «لا تؤثر الروابط والتكهنات بي. أبذل قصارى جهدي، وما يحدث يحدث.. لدينا الكثير من الأشياء لنقاتل من أجلها».
الانتقال إلى برشلونة
وأظهر برشلونة الإسباني اهتمامًا كبيرًا ببيرناردو سيلفا، حيث سعى للتعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي وكذلك في يناير، إلا أنه فشل في ذلك بسبب قواعد اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة «الليغا» الإسبانية.
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