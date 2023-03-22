بيرناردو سيلفا: لا أرغب في الحديث عن مستقبلي مع الـ«سيتي»

القاهرة - بوابة الوسط

رفض البرتغالي بيرناردو سيلفا الحديث عن مستقبله مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى تركيزه الكبير في الفترة المقبلة لتحقيق الإنجازات مع النادي الإنجليزي.

وقال سيلفا: «ليست اللحظة المناسبة للحديث عن مستقبلي مع بقاء ثلاثة أشهر من الموسم، أنا أركز جدًا على مان سيتي»، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

- الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بفوزه على نيوكاسل

- بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022

وتابع: «لا تؤثر الروابط والتكهنات بي. أبذل قصارى جهدي، وما يحدث يحدث.. لدينا الكثير من الأشياء لنقاتل من أجلها».