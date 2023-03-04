الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بفوزه على نيوكاسل

القاهرة - بوابة الوسط

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب ضغوطاته على المتصدر أرسنال بفوزه الثمين على نيوكاسل يونايتد بهدفين لصفر السبت، في افتتاح منافسات المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 58 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلعب أمام بورنموث اليوم، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل الذي عقد مهمته لحجز مقعد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عند 41 نقطة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم والذي يحلّ ضيفاً على ولفرهامبتون اليوم.

أهداف المباراة

افتتح سيتي التسجيل بعد مجهود فردي رائع من فيل فودن صاحب ثنائية في الكأس أمام بريستول بعدما انطلق بالكرة من خارج المنطقة على بعد 25 متراً وراوغ أربعة لاعبين وانفرد بالحارس نيك بوب وسدد بينية بقدمه اليمنى في الشباك عند الدقيقة 15، في تاسع أهدافه في البريميرليغ هذا الموسم.

وضاعف بطل إنجلترا النتيجة عبر برناردو سيلفا بعد دقيقتين من دخوله بديلاً لدي بروين إثر لعبة جماعية على الجهة اليسرى بدأها جاك غريليش إلى هالاند عند حافة المنطقة مررها الذي مررها بلمسة واحدة إلى البرتغالي الذي سددها بقدمه اليسرى على يمين الحارس في الدقيقة 68.

وانتفض سيتي بعدما تعادل أمام نوتنغهام فوريست وأمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بنفس النتيجة بهدف لمثله، بفوزه الكبير على بورنموث برباعية مقابل هدف في «البريميرليغ»، ليتبعه بثان على بريستول سيتي من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بثلاثية نظيفة في الدور الخامس من مسابقة الكأس الثلاثاء.

الخسارة في مباراة واحدة فقط

ومنذ الخسارة في الديربي أمام الجار يونايتد في 14 يناير، رفع سيتي من مستواه حيث لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ11 الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل ثمانية انتصارات وتعادلين، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وتابع سيتي فرض تفوقه على ملعبه «الاتحاد» هذا الموسم بحصده 34 نقطة من أصل 39 نقطة ممكنة، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة أمام برنتفورد بهدفين لهدف وتعادل مع إيفرتون بهدف لمثله.

ويلعب لاحقاً، أستون فيلا أمام كريستال بالاس، وبرايتون أمام وست هام، وتشلسي أمام ليدز يونايتد، وساوثمبتون أمام ليستر سيتي.