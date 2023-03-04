  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بفوزه على نيوكاسل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 05:54 مساء
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بفوزه على نيوكاسل
لاعبا مانشستر سيتي يحتفلان بالهدف الثاني في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي، 4 مارس 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب ضغوطاته على المتصدر أرسنال بفوزه الثمين على نيوكاسل يونايتد بهدفين لصفر السبت، في افتتاح منافسات المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 58 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلعب أمام بورنموث اليوم، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

- غوارديولا: فودين قطعة ألماس ولا يمكن المساس به
- وكيلة أعماله: هالاند يساوي مليار يورو

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل الذي عقد مهمته لحجز مقعد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عند 41 نقطة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم والذي يحلّ ضيفاً على ولفرهامبتون اليوم.

أهداف المباراة
افتتح سيتي التسجيل بعد مجهود فردي رائع من فيل فودن صاحب ثنائية في الكأس أمام بريستول بعدما انطلق بالكرة من خارج المنطقة على بعد 25 متراً وراوغ أربعة لاعبين وانفرد بالحارس نيك بوب وسدد بينية بقدمه اليمنى في الشباك عند الدقيقة 15، في تاسع أهدافه في البريميرليغ هذا الموسم.

وضاعف بطل إنجلترا النتيجة عبر برناردو سيلفا بعد دقيقتين من دخوله بديلاً لدي بروين إثر لعبة جماعية على الجهة اليسرى بدأها جاك غريليش إلى هالاند عند حافة المنطقة مررها الذي مررها بلمسة واحدة إلى البرتغالي الذي سددها بقدمه اليسرى على يمين الحارس في الدقيقة 68.

وانتفض سيتي بعدما تعادل أمام نوتنغهام فوريست وأمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بنفس النتيجة بهدف لمثله، بفوزه الكبير على بورنموث برباعية مقابل هدف في «البريميرليغ»، ليتبعه بثان على بريستول سيتي من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بثلاثية نظيفة في الدور الخامس من مسابقة الكأس الثلاثاء.

الخسارة في مباراة واحدة فقط
ومنذ الخسارة في الديربي أمام الجار يونايتد في 14 يناير، رفع سيتي من مستواه حيث لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ11 الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل ثمانية انتصارات وتعادلين، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وتابع سيتي فرض تفوقه على ملعبه «الاتحاد» هذا الموسم بحصده 34 نقطة من أصل 39 نقطة ممكنة، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة أمام برنتفورد بهدفين لهدف وتعادل مع إيفرتون بهدف لمثله.

ويلعب لاحقاً، أستون فيلا أمام كريستال بالاس، وبرايتون أمام وست هام، وتشلسي أمام ليدز يونايتد، وساوثمبتون أمام ليستر سيتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»

القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر

بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر
رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب

رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب
رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة

رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة
«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»

«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»
دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان

دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لاتسيو يعكر مسيرة نابولي في الدوري الإيطالي ويلحق به الخسارة الثانية هذا الموسم
لاتسيو يعكر مسيرة نابولي في الدوري الإيطالي ويلحق به الخسارة ...
دوري السلة الأميركي: نتس يقلب تأخره لفوز أمام سلتيكس
دوري السلة الأميركي: نتس يقلب تأخره لفوز أمام سلتيكس
تشافي: برشلونة أصعب فريق في العالم
تشافي: برشلونة أصعب فريق في العالم
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس للفوز بـ«تريبل دابل»
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس للفوز بـ«تريبل دابل»
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بفوزه على نيوكاسل
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بفوزه على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا...
المزيد
الدوري الإنجليزي: أرسنال ينقذ صدارته بهدف قاتل في شباك بورنموث
الدوري الإنجليزي: أرسنال ينقذ صدارته بهدف قاتل في شباك ......
جائزة البحرين: بطل العالم فيرستابن أول المنطلقين في السباق الافتتاحي
جائزة البحرين: بطل العالم فيرستابن أول المنطلقين في السباق ......
بعد موسم مخيب.. ليفربول ينوي ترتيب أوراقه في الصيف
بعد موسم مخيب.. ليفربول ينوي ترتيب أوراقه في الصيف...
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بفوزه على نيوكاسل
الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بفوزه على......
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس للفوز بـ«تريبل دابل»
دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس للفوز بـ«تريبل دابل»...
المزيد