وكيلة أعماله: هالاند يساوي مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رافايلا بيمنتا وكيلة أعمال اللاعب إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن وكيلها يساوي مليار يورو حاليا.

وأضافت بيمنتا خلال لقاء صحفي اليوم: «إيرلينج هالاند يساوي الآن مليار يورو، أنا جادة، أنا متأكدة من أن هذه هي قيمة اللاعب»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وعن موقف الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي، قالت البرازيلية: «لدينا بالفعل علاقة خاصة للغاية، هناك كل شيء، نحن نحب بعضنا البعض، نتجادل، نفتقد بعضنا البعض، ما عشته عندما فاز بكأس العالم، لم أستطع النوم ».

وتابعت: «فترته الحالية كل شيء صعب ومظلم جدًا، الجانب الإيجابي أنه سيمر، لا يمكن أن يكون أسوأ، سيجد دائمًا القوة للاستمرار، آمل أن نراه مرة أخرى قريبًا، يدفع للقيام بالأشياء في أسرع وقت ممكن، كما ينبغي».