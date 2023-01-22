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«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 06:06 مساء
«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
إيرلينغ هالاند يحتفل مع رياض محرز بأحد أهدافه في مرمى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، ملعب الاتحاد بمانشستر، 22 يناير 2023. (الإنترنت)
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حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز، اليوم الأحد، بثلاثية إيرلينغ هالاند، أمام ضيفه وولفرهامبتون في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ».

وتقدم المهاجم النرويجي هالاند بالهدف الأول عند الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، الذي استحوذ عليه السيتي ولم يظهر فيه «الوولفز» كثيرًا، وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه من علامة الجزاء عند الدقيقة 50.

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ولم ينتظر رياض محرز كثيرًا، ليهدي تمريرة الـ«هاتريك» لزميله إيرلينغ هالاند، الذي أودعها الشباك عند الدقيقة 54 من الشوط الثاني، موقعًا على رابع ثلاثية له هذا الموسم، ويخرجه بعدها المدرب بيب غوارديولا بالدقيقة 61، ويدفع بالشاب جوليان ألفاريز المتوج بكأس العالم مع الأرجنتين.

هالاند رجل المباراة
وشارك الدولي الجزائري رياض محرز في 81 دقيقة خلال اللقاء، قبل أن يعوضه زميله كول بالمر، وتحصل على تقييم 4.4 خلف المهاجم هالاند الذي فاز بجائزة رجل المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني خلف آرسنال المتصدر بـ47 نقطة، وسيلاقي مانشستر يونايتد بعد قليل على ملعب «أولد ترافورد».

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