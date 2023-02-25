غوارديولا: فودين قطعة ألماس ولا يمكن المساس به

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا بنجمه فيل فودين، مؤكدًا أن الشاب الإنجليزي عنصر أساسي في فريقه، ولا يمكن المساس به.

وقال غوارديولا: «إذا تظاهرت بالقول أنني فقدت الثقة مع فيل، فانسَ الأمر. إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا - الأمر لا يتعلق بالنية، إنه رجل محبوب»، وفق ما نشره موقع مانشستر سيتي الرسمي.

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وأضاف بيب «فودين هو الألماس الخاص بنا، لا يمكن المساس به، جميع اللاعبين سيحصلون على فرصهم في المشاركة، لا يمكن أن تغفل دور فيل مع الفريق».

وتابع مدرب الستي: «عانى فودين من الإصابة في الكاحل كثيرا بعد كأس العالم».

فودين لعب وهو مصاب

وأردف: «لقد بذل مجهودا مذهلا، حيث كان يلعب وهو يعاني من الإصابة، ثم جاء لي وقال لا يمكنني الاستمرار بعد الآن، يجب أن أتعافى».

وتابع بيب: «دائما ما أقول لفودين أنه لا زال صغيرا، ويمكنهم العودة لحجز مكانه الأساسي، أخبرته أن يتخذ هذا الموسم بمثابة بداية له، ويفكر في التألق والعودة».