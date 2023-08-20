رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

القاهرة - بوابة الوسط

بفضل تتويجه بكأس الدوريات مع فريقه الجديد إنتر ميامي، رفع الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده من الألقاب في مسيرته إلى 44 معادلًا البرازيلي داني ألفيس كأكثر اللاعبين حصدًا للبطولات في التاريخ، ويظهر في الاحتفالية مع ميسي نجم الكرة الإنجليزية السابق ومالك النادي ديفيد بيكهام.

- إنتر ميامي بقيادة ميسي يحرز كأس الرابطتين

ويبرز في سجل بطولات ميسي مونديال 2022 في قطر وكوبا أميركا 2021 مع منتخب الأرجنتين، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات مع برشلونة، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وبعد أقل من شهر من انضمامه إلى إنتر ميامي، قاد ميسي فريقه الأميركي للتتويج بكأس الدوريات، اليوم الأحد، على حساب ناشفيل 9-10 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ميسي يفتتح التسجيل مرتين قبل التتويج بجائزتين

وافتتح ميسي التسجيل في المباراة التي أقيمت في ملعب غوديس بارك، ثم جاء هدف التعادل لناشفيل عبر فافا بيكو، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ويتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها إنتر ميامي، وافتتحها ميسي أيضًا.

ونال ميسي، الذي توج هكذا بأول لقب مع إنتر ميامي، جائزتين عقب اللقاء وهما أفضل لاعب في البطولة وهدافها بعدما سجل 10 أهداف في سبع مباريات فقط.