ليفربول يضرب بورنموث بالثلاثة ويحقق الفوز الأول بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز فريق ليفربول فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه بورنموث 3-1، بعد أن كان متأخرًا بهدف، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من المسابقة التي أقيمت اليوم السبت، على استاد أنفيلد رود.

ليفربول يتأخر مبكرًا

وجد فريق ليفربول نفسه متأخرًا في النتيجة بهدف مبكر منذ الدقيقة الثالثة سجله أنطوان سيمينيو بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة مرت على يمين أليسون بيكر داخل الشباك، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وعلى الرغم من صدمة الهدف إلا أن رد ليفربول جاء قويًا؛ حيث نجح الدولي الكولومبي لويس دياز في إدراك التعادل في الدقيقة 28 بهدف رائع.

إنجاز جديد لمحمد صلاح

وفي الدقيقة 36 وضع النجم المصري محمد صلاح ليفربول في المقدمة بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها الحارس البرازيلي نيتو، لتعود لصلاح مجددًا ليسكنها في الشباك، ويدشن سجل أهدافه في الموسم الجديد.

وبهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 187 هدفًا، ليصبح في المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

وشهدت الدقيقة 58 طرد لاعب وسط ليفربول، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، ببطاقة حمراء مباشرة بداعي التدخل العنيف على أحد لاعبي بورنموث.

وعلى الرغم من النقص العددي إلا أن ليفربول أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 62 سجله الدولي البرتغالي ديوغو جوتا.

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بهذه النتيجة حصد ليفربول أول ثلاث نقاط كاملة لهم، بعدما استهلوا الموسم الأسبوع الماضي بتعادل إيجابي أمام تشيلسي بهدف لمثله، ليرتفع بذلك رصيد ليفربول إلى أربع نقاط يحتل بها المركز الثالث مؤقتًا في انتظار نتائج بقية مباريات الجولة.

أما بورنموث فقد تجرع مرارة الخسارة الأولى، ليفشل في تذوق طعم الانتصار هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية بهدف أمام ويست هام يونايتد، ليبقى رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الرابع عشر مؤقتًا.