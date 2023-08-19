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مانشستر يونايتد أضاع فرصة ضم أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي بمبلغ زهيد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 05:49 مساء
مانشستر يونايتد أضاع فرصة ضم أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي بمبلغ زهيد
مويسيس كايسيدو يحمل قميص تشيلسي (أرشيفية: إكس)
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قالت جريدة «ذا صن» البريطانية، اليوم السبت: إن مانشستر يونايتد ارتكب خطأ كبيرًا قبل سنتين كلفه إهدار عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

مانشستر يونايتد أهدر الملايين
وقالت «ذا صن» إن مانشستر يونايتد أهدر فرصة إبرام صفقة كانت ستدر عليه عشرات الملايين عندما رفض التعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو الذي أصبح حاليًا أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك على الرغم من أن اللاعب كان معروضًا على النادي بمبلغ لا يصدق.

وذكرت جريدة «ذا صن» أن اللاعب انضم حديثًا إلى تشيلسي من برايتون كأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي مقابل 111 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت: «مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع لاعب خط الوسط السابق إندبندينتي ديل الإكوادوري وكان قريبًا من إتمام الصفقة في 2021».

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وأكدت الجريدة أن مانشستر يونايتد كان سيدفع 4.5 مليون جنيه إسترليني فقط ليظفر بخدمات كايسيدو، لكن بسبب مخاوف من الرسوم الباهظة التي سيتم دفعها إلى وكلاء اللاعبين تراجع النادي، ودخل برايتون على الخط وضم اللاعب إلى صفوفه.

وأشارت «ذا صن» إلى أن برايتون وافق على انتقال الدولي الإكوادوري على سبيل الإعارة إلى فريق بيرشوت البلجيكي من أجل التأقلم مع كرة القدم الأوروبية، قبل أن يعود إلى الفريق ويتألق بشكل لافت في الموسم الماضي، ليجذب أنظار تشيلسي الذي خطفه في اللحظات الأخيرة من ليفربول.

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