رسميا.. سبالتي مدربا لإيطاليا خلفا لمانشيني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، تعيين لوتشانو سباليتي مدربًا جديدًا لمنتخب بلاده خلفًا لروبرتو مانشيني الذي فاجأ الجميع، الأحد الماضي، باستقالته من منصبه.

وجاء في بيان للاتحاد «يُعلِنُ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه توصل إلى اتفاق مع المدرب التوسكاني (من إقليم تسوكانا) الذي سيتسلم المهمة اعتبارًا من 1 سبتمبر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاءت استقالة مانشيني في وقت مهم جدًا للمنتخب الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسببت بحرمانه من خوض مونديال 2022، في 10 سبتمبر وضد أوكرانيا بعدها بيومين.