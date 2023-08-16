الليلة.. مانشستر سيتي يواجه إشبيلية بكأس السوبر الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت ليبيا، باستاد جورجيوس كارايسكاكيس في مدينة بيرايوس اليونانية، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي يدخلها الفريق الإنجليزي باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يدخلها الفريق الإسباني بصفته بطل الدوري الأوروبي التي فاز بلقبها سبع مرات.

مانشستر سيتي يخوض كأس السوبر الأوروبي لأول مرة

وفيما يعد إشبيلية خبيرًا في خوض مباريات كأس السوبر الأوروبي، سيخوض مانشستر سيتي المنافسة على لقب السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي يأمل في إضافة لقب رابع إلى ثلاثيته التاريخية التي أحرزها الموسم السابق.

ويريد مانشستر سيتي الفوز بلقب بطولة كأس السوبر الأوروبي الليلة ليعوض إخفاقه في الفوز بأول ألقاب الموسم الكروي الجديد عندما خسر الدرع الخيرية أمام أرسنال بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل لهدف لمثله.

وسيكون الفريق الإنجليزي قادرًا على إحراز خمسة ألقاب خلال عام واحد إذا فاز بكأس السوبر الأوروبي ومن بعده كأس العالم للأندية، وفي حالة فوزه بالبطولتين سيكون إنجازًا تاريخيًّا وقياسيًا.

إشبيلية يخوض كأس السوبر الأوروبي للمرة السابعة

أما إشبيلية فقد خاص بطولة كأس السوبر الأوروبي ست مرات من قبل لم ينجح في نيل اللقب سوى مرة وحيدة في أول محاولة له عندما تغلب عام 2006 على برشلونة بثلاثية نظيفة.

ويعتمد إشبيلية على مدافعه الأرجنتيني ماركوس أكونيا الذي كان عاملًا أساسيًّا في نجاح الفريق خلال السنوات الأخيرة، وكان أيضًا لاعبًا أساسيًّا في فوز الأرجنتين بمونديال قطر العام الماضي.

وفي الهجوم، يعتمد إشبيلية على الدولي المغربي يوسف النصيري وقدرته على هز الشباك الإنجليزية، علمًا بأنه سجل في الهزيمة أمام فالنسيا 1 - 2 في المرحلة الأولى من الدوري.

السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الأوروبي

ويقتسم ميلان الإيطالي مع برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، برصيد خمسة ألقاب لكل منهم، مقابل أربعة ألقاب لليفربول الإنجليزي وثلاثة ألقاب لأتلتيكو مدريد الإسباني.

- اليونان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لكأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية

- «ويفا» ينقل مباراة السوبر الأوروبي من روسيا إلى اليونان

وعلى مدار تاريخ البطولة، توج بلقب السوبر الأوروبي 24 فريقًا من 12 بلدًا مختلفًا، طبقًا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا».

وعلى الرغم من فوز إشبيلية بلقب كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة فقط حتى الآن، إلا أن الأندية الإسبانية تستحوذ على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 16 لقبًا مقابل تسعة ألقاب لكل من أندية إيطاليا وأندية إنجلترا.