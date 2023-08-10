اليونان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لكأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط

قامت السلطات اليونانية بتشديد الإجراءات الأمنية قبيل استضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي المزمع إقامتها الأسبوع المقبل، بين بطل دوري أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي، وبطل الدوري الأوروبي إشبيلية الإسباني.

تأمين كأس السوبر الأوروبي

وتريد السلطات اليونانية فرض سيطرة أمنية كاملة لمنع وقوع أعمال عنف خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي بين فريقي مانشستر سيتي وإشبيلية الإسباني، وترى أن مثل هذه الأحداث تضر بسمعة البلاد وقدرتها على استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

جاءت التدابير الأمنية بعد توجيه المحكمة في العاصمة أثينا تهمة القتل لأكثر من مائة مشجع، من ضمنهم 97 مشجعًا كرواتيًا بعد مصرع مشجع (29 عامًا) لفريق أيك أثينا طعنًا، على هامش مباراة الفريق اليوناني أمام دينامو زغرب ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفقًا لجريدة «الخليج» الإماراتية.

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وجرى إلغاء المباراة بعد مقتل المشجع خارج أسوار ملعب أيك أثينا، وأخفى المتهمون وجوههم أثناء توجههم إلى قاعة المحكمة.

وبالرغم من أن القاضي وجه للمتهمين تهمًا بحيازة واستخدام مواد خطرة، إلا أنه من المتوقع تبرئة معظمهم، فيما قالت الشرطة اليونانية إن ستة كرواتيين حاولوا الهروب إلى خارج اليونان؛ حيث تم سجن خمسة منهم في ميناء شمال غرب اليونان، عندما كانوا يريدون ركوب قارب والقبض على السادس في حافلة متوجهة إلى ألبانيا.