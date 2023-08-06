ويغمان آخر مدربة متبقية في مونديال السيدات بعد خروج جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

باتت مدربة إنجلترا سارينا ويغمان المدربة الوحيدة المتبقية في كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بعد خروج منتخب جنوب أفريقيا من البطولة، اليوم الأحد، بعدما قادت 12 مدربة من أصل 32 منتخبا شاركت في البطولة، بينهن ديسيري إليس مدربة جنوب أفريقيا التي خسرت 0-2 أمام هولندا في دور الـ16.

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وعلى الرغم من ضآلة العدد، فإن المدربات حققن نجاحاً كبيراً في كرة القدم العالمية. وأشارت شبكة «فيميل كوتشنغ» إلى أن كل الألقاب الكبرى في كرة القدم للسيدات (كأس العالم وبطولة أوروبا والأوليمبياد) منذ 2000 كانت من نصيب منتخبات تقودها سيدات باستثناء مرة واحدة، حيث قاد نوريو ساساكي اليابان للفوز بكأس العالم 2011، حسب وكالة «رويترز».

منتخب إنجلترا يواجه نيجيريا في الـ16

تولت ويغمان، التي يواجه فريقها منتخب نيجيريا في دور الـ16، غدا الإثنين، مسؤولية المنتخب الإنجليزي في سبتمبر 2021، ولم يخسر فريقها في 30 مباراة، بينما تعادلت في خمس منها.

وقد ودعت مدربتان البطولة في دور الـ16، أمس السبت، بخسارة سويسرا تحت قيادة المدربة إينكا غرينغس من إسبانيا 5-1، وتعثر النرويج، التي تدرب منتخبها هيجي ريسه، 3-1 أمام اليابان.