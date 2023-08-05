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الشرطة العراقي يفوز على السد القطري ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 07:37 مساء
الشرطة العراقي يفوز على السد القطري ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
مباراة السد القطري والشرطة العراقي (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
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تأهل الشرطة العراقي إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم، بعدما حول تأخره أمام السد القطري بهدف إلى فوز مستحق بنتيجة 4-2، في افتتاح منافسات دور الثمانية، اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها السعودية.

التقدم قطري والفوز عراقي
تقدم السد في الشوط الأول من ركلة جزاء بواسطة أكرم عفيف في الدقيقة 23، ثم عادل أمير صباح النتيجة للشرطة العراقي في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني تقمص أسو رستم دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والرابع للشرطة في الدقيقتين 59 و78، فيما تكفل أحمد فرحان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يحرز أكرم عفيف الهدف الثاني له وللسد في الدقيقة 81.

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يعد هذا هو ثاني تأهل للشرطة العراقي إلى الدور نصف النهائي طوال مشاركاته في البطولة العربية التي كان أول أبطالها، حينما توج بلقب البطولة الأولى عام 1982.

ويلتقي الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي التي تلعب، غدًا الأحد.

وخلال فعاليات دور المجموعات، حل الشرطة ثانيًا في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل، في الوقت الذي تصدر فيه السد المجموعة الثانية بسبع نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.

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