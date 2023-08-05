النصر والرجاء يصطدمان في دور الثمانية بالبطولة العربية.. والوحدة يواجه الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد دور الثمانية من البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم، في الخامسة من مساء غد الأحد، مواجهة نارية بين النصر السعودي بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، والرجاء المغربي صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

رونالدو منقذ النصر

وحلَّ النصر وصيفًا في المجموعة الثالثة، بفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، وتعادلين مع مواطنه الشباب سلبًا والزمالك المصري 1-1، عندما أنقذه رونالدو من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف رأسي، وكان هذا الهدف هو ما أنقذ النصر من توديع البطولة العربية مبكرًا.

في المقابل، تأهل الرجاء حامل اللقب الدور ذاته بثلاثة انتصارات ضمن المجموعة الرابعة، على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1، الكويت الكويتي 2-0 والوحدة الإماراتي 1-0.

وبرغم الإرهاق الذي عانى منه النصر الذي وصل للطائف من معسكره صبيحة مباراته الأولى أمام الشباب، إلا أنه قدم مستويات جيدة ضمن طموحاته لإحراز اللقب للمرة الأولى.

النصر يعتمد على نجوم

وإلى جانب رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تضمُّ تشكيلة المدرب البرتغالي لويس كاسترو المشاركة في البطولة العربية، أمثال السنغالي ساديو مانيه الذي شارك في نهاية مباراة الزمالك بعد انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني.

كما يعول «العالمي» على لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإيفواري سيكو فوفانا والبرازيليين أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس، إلى جانب المحليين نواف العقيدي وعلي لاجامي وسلطان الغنام وعبدالرحمن غريب.

أما الرجاء، فيطمح في تخطي منافسه الذي سيحظى بدعم جماهيري كبير من الجالية المغربية بالسعودية، من خلال تشكيلة تعول على اللعب الجماعي عبر أمثال أنس الزنيتي، زكريا الوردي، نوفل الزرهوني، بوشعيب لعرايسي، يسري بوزوق والغيني أحمدو كمارا.

الوحدة يسعى لإنجاز إماراتي

ويأمل الشباب السعودي في تجاوز الوحدة الإماراتي، عندما يلتقيان في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في ختام منافسات دور الثمانية.

وتأهل الشباب بعدما تصدر المجموعة الثالثة من تعادل مع النصر وفوزين على كل من الزمالك والمنستيري بنتيجة واحدة 1-0، فيما حل الوحدة وصيفًا في المجموعة الرابعة من فوزين على الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري 2-1، قبل أن يخسر أمام الرجاء 0-1.

ويعتمد الشباب على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا، والحارس الكوري كيم سيونغ-غيو، المدافع البرازيلي أياغو سانتوس والكولومبي غوستافو كويار، إلى جانب حسان تمبكتي وحسين القحطاني ورياض شراحيلي وهتان باهبري.

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في المقابل، يتطلع الوحدة إلى ان يصبح ثاني نادٍ إماراتي يبلغ نصف النهائي بعد الوصل في البطولة العربية التي أقيمت عام 1988.

وسيدفع الفريق الإماراتي أمام الشباب بأفضل تشكيلة، بعدما أجرى مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تغييرات عدة على تشكيلته في المباريات الثلاث، ولعب بالصف الثاني في لقاء الجولة الأخيرة أمام الرجاء.

ويبرز في الشكيلة المشاركة في البطولة العربية كل من: أحمد نور الله والبرازيليين جواو بيدرو وألان لوريرو والأرجنتنيين فاكوندو كروسبسكي وكريستيان غوانكا الذي سيخوض مباراة خاصة أمام الفريق الذي انتقل منه إلى الوحدة هذا الموسم بنظام الإعارة.

مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)