  • Alwasat News
Atwasat

النصر والرجاء يصطدمان في دور الثمانية بالبطولة العربية.. والوحدة يواجه الشباب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 05:15 مساء
النصر والرجاء يصطدمان في دور الثمانية بالبطولة العربية.. والوحدة يواجه الشباب
مباراة النصر السعودي والزمالك المصري (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
alwasat radio

يشهد دور الثمانية من البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم، في الخامسة من مساء غد الأحد، مواجهة نارية بين النصر السعودي بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، والرجاء المغربي صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

رونالدو منقذ النصر
وحلَّ النصر وصيفًا في المجموعة الثالثة، بفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، وتعادلين مع مواطنه الشباب سلبًا والزمالك المصري 1-1، عندما أنقذه رونالدو من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف رأسي، وكان هذا الهدف هو ما أنقذ النصر من توديع البطولة العربية مبكرًا.

في المقابل، تأهل الرجاء حامل اللقب الدور ذاته بثلاثة انتصارات ضمن المجموعة الرابعة، على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1، الكويت الكويتي 2-0 والوحدة الإماراتي 1-0.

وبرغم الإرهاق الذي عانى منه النصر الذي وصل للطائف من معسكره صبيحة مباراته الأولى أمام الشباب، إلا أنه قدم مستويات جيدة ضمن طموحاته لإحراز اللقب للمرة الأولى.

النصر يعتمد على نجوم
وإلى جانب رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تضمُّ تشكيلة المدرب البرتغالي لويس كاسترو المشاركة في البطولة العربية، أمثال السنغالي ساديو مانيه الذي شارك في نهاية مباراة الزمالك بعد انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني.

كما يعول «العالمي» على لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإيفواري سيكو فوفانا والبرازيليين أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس، إلى جانب المحليين نواف العقيدي وعلي لاجامي وسلطان الغنام وعبدالرحمن غريب.

أما الرجاء، فيطمح في تخطي منافسه الذي سيحظى بدعم جماهيري كبير من الجالية المغربية بالسعودية، من خلال تشكيلة تعول على اللعب الجماعي عبر أمثال أنس الزنيتي، زكريا الوردي، نوفل الزرهوني، بوشعيب لعرايسي، يسري بوزوق والغيني أحمدو كمارا.

الوحدة يسعى لإنجاز إماراتي
ويأمل الشباب السعودي في تجاوز الوحدة الإماراتي، عندما يلتقيان في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في ختام منافسات دور الثمانية.

وتأهل الشباب بعدما تصدر المجموعة الثالثة من تعادل مع النصر وفوزين على كل من الزمالك والمنستيري بنتيجة واحدة 1-0، فيما حل الوحدة وصيفًا في المجموعة الرابعة من فوزين على الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري 2-1، قبل أن يخسر أمام الرجاء 0-1.

ويعتمد الشباب على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا، والحارس الكوري كيم سيونغ-غيو، المدافع البرازيلي أياغو سانتوس والكولومبي غوستافو كويار، إلى جانب حسان تمبكتي وحسين القحطاني ورياض شراحيلي وهتان باهبري.

رونالدو يشيد بالزمالك ويصفه بالفريق المنظم والصعب
النصر السعودي يعلن انضمام السنغالي ساديو ماني رسميا

في المقابل، يتطلع الوحدة إلى ان يصبح ثاني نادٍ إماراتي يبلغ نصف النهائي بعد الوصل في البطولة العربية التي أقيمت عام 1988.

وسيدفع الفريق الإماراتي أمام الشباب بأفضل تشكيلة، بعدما أجرى مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تغييرات عدة على تشكيلته في المباريات الثلاث، ولعب بالصف الثاني في لقاء الجولة الأخيرة أمام الرجاء.

ويبرز في الشكيلة المشاركة في البطولة العربية كل من: أحمد نور الله والبرازيليين جواو بيدرو وألان لوريرو والأرجنتنيين فاكوندو كروسبسكي وكريستيان غوانكا الذي سيخوض مباراة خاصة أمام الفريق الذي انتقل منه إلى الوحدة هذا الموسم بنظام الإعارة.

مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو

في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو
«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من ...
فوضى باريس سان جيرمان تدفع إنريكي للتفكير في الرحيل
فوضى باريس سان جيرمان تدفع إنريكي للتفكير في الرحيل
مخطط ضم مبابي يجبر ديمبلي على قبول عرض باريس سان جيرمان
مخطط ضم مبابي يجبر ديمبلي على قبول عرض باريس سان جيرمان
الجزائري أسامة شراد يتوج بفضية سباق 1500 متر عدو بدورة الألعاب الجامعية العالمية
الجزائري أسامة شراد يتوج بفضية سباق 1500 متر عدو بدورة الألعاب ...
إسبانيا تتأهل لربع نهائي مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها
إسبانيا تتأهل لربع نهائي مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية ......
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها...
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس...
سان جرمان يمنح الهلال السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع مبابي مقابل 300 مليون يورو
سان جرمان يمنح الهلال السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع مبابي ......
عثمان ديمبلي يرفض الانتقال للنصر السعودي بمقابل ضخم
عثمان ديمبلي يرفض الانتقال للنصر السعودي بمقابل ضخم...
المزيد
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب ......
النصر والرجاء يصطدمان في دور الثمانية بالبطولة العربية.. والوحدة يواجه الشباب
النصر والرجاء يصطدمان في دور الثمانية بالبطولة العربية.. ......
مانشستر سيتي «يرمم» دفاعه بالكرواتي غفارديول قادما من لايبزيغ
مانشستر سيتي «يرمم» دفاعه بالكرواتي غفارديول قادما من ......
إسبانيا تتأهل لربع نهائي مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها
إسبانيا تتأهل لربع نهائي مونديال السيدات للمرة الأولى في ......
الجزائري أسامة شراد يتوج بفضية سباق 1500 متر عدو بدورة الألعاب الجامعية العالمية
الجزائري أسامة شراد يتوج بفضية سباق 1500 متر عدو بدورة ......
المزيد