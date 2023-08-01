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النصر السعودي يعلن انضمام السنغالي ساديو ماني رسميا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 08:26 مساء
النصر السعودي يعلن انضمام السنغالي ساديو ماني رسميا
المهاجم السنغالي ساديو ماني. (تويتر)
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أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع المهاجم السنغالي ساديو ماني، ليصبح ماني (31 عامًا)، رابع لاعب ينضم إلى النصر هذا الصيف، وكشف النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضم ماني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم. وانضم ماني إلى النصر، قادمًا من بايرن ميونخ.

ومن المنتظر بحسب جريدة «الرياضية» السعودية، أن يشارك ماني في تدريبات النصر، غدًا الأربعاء. ويفكر المدرب البرتغالي لويس كاسترو في إشراك ماني ضد الزمالك.

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ويلتقي الزمالك مع النصر، بعد غدٍ الخميس 3 أغسطس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الملك سلمان. ويتصدر النصر المجموعة الثالثة في البطولة العربية بـ4 نقاط، متفوقًا بفضل فارق الأهداف عن مواطنه الشباب، فيما لدى الزمالك 3 نقاط.

صفقات من العيار الثقيل في الدوري السعودي
وشهد الدورى السعودي، انضمام الألمانى ماثياس يايسله مدربًا للأهلى السعودي لمدة 3 سنوات حتى 2026، كما أعلن الأهلي السعودي ضم الدولي الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي حتى 2027، مقابل 30 مليون يورو رسوم، وراتب 30 مليون يورو سنويًا للاعب.

وأعلن الاتفاق السعودى ضم جوردان هندرسون من ليفربول لمدة 3 سنوات حتى 2026، مقابل 12 مليون جنيه استرلنيي، وراتب 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا. أيضا أعلن الاتفاق السعودي ضم المهاجم الفرنسى موسى ديمبلي حتى العام 2027 فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي.

وضم الهلال رسميًا البرازيلي مالكوم فيلبي أوليفيرا قادمًا من زينيت الروسي مقابل 60 مليون يورو. كما أعلن الاتفاق السعودى رسميًا تعاقده مع قلب الدفاع الإسكتلندي جاك هيندري في صفقة انتقال دائمة قادمًا من كلوب بروج البلجيكي.

 

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