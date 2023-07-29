«بايرن» يستبعد ماني فور أنباء مفاوضاته مع النصر السعودي لمزاملة كريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط

دخل المهاجم السنغالي ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي، حسب ما ذكر بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، السبت.

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يأتي هذا مع اقتراب ماني من الانتقال إلى النصر السعودي الذي يضمّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسب وكالة «فرانس برس».

واستبعد الفريق البافاري ماني (31 عاماً)، الذي ينتهي عقده بعد سنتين، من تشكيلته التي ستخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني.

وكتب النادي الألماني على موقع تويتر: «ساديو ماني في مفاوضات، لتغيير النادي. لذا لن يكون ضمن تشكيلة فريقنا اليوم».