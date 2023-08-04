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رونالدو يشيد بالزمالك ويصفه بالفريق المنظم والصعب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 01:47 مساء
رونالدو يشيد بالزمالك ويصفه بالفريق المنظم والصعب
رونالدو يسدد الكرة برأسه خلال مباراة النصر والزمالك بالبطولة العربية (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
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أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، أن الزمالك المصري فريق منظم، مما صعب على فريقه المهمة في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية) لكرة القدم، المقامة حالياً في السعودية.

الزمالك حرم النصر صناعة الفرص
سجل رونالدو هدفا قاتلا أنقذ به فريقه من الخسارة أمام الزمالك، ليخطف نقطة تأهل بها الفريق إلى دور الثمانية من البطولة العربية.

وقال رونالدو: «لعبنا ضد فريق منظم جدا وصعب، وهو ما حرم اللاعبين صناعة العديد من الفرص للتسجيل».

وأشار رونالدو إلى أن اللاعبين عانوا خلال المباراة كذلك صعوبة أرضية الملعب نتيجة طول العشب.

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من جهته، قال عادل لاجامي، لاعب النصر، إن فريقه قدم مباراة جيدة. كما أشار إلى صعوبة المواجهة أمام الفريق المصري.

وأضاف لاجامي: «قدمنا مباراة طيبة، وسنحت لنا العديد من الفرص أمام الزمالك الذي أغلق خطوطه وصعب المباراة».

وأكد لاجامي أن اللاعبين لم يقصروا في تقديم كل ما لديهم في اللقاء ككل، مبديا سعادته بالتعادل، والتأهل للدور المقبل على الرغم من أن النصر لم يكن في أفضل أحواله خلال مباراته أمام الزمالك.

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